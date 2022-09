Ernage: une pièce de théâtre créée par les villageois

"On a suivi une formation en création collective, qui nous a appris à monter des spectacles à partir de rien, de l’élaboration de leur contenu à leur mise en scène, expliquent-elles. Notre première pièce avait été soutenue par Ernage Animation, l’organisation qui chapeaute les différentes associations du village. C’est également le cas pour le projet qu’on mène depuis fin 2019 et qui sera enfin présenté au public ce week-end." Son nom ? Ça déménage à Ernage.

" Ici, on s’intéresse aux nouveaux habitants. Certains ont accepté de nous recevoir chez eux. D’autres ont envoyé leurs témoignages sur Internet, alors que nous étions en plein confinement. Notre but était de comprendre pourquoi ils avaient atterri à Ernage. Leurs anecdotes, souvent cocasses mais toujours véridiques, ont été intégrées à une œuvre originale, qui respecte un fil conducteur et une thématique: l’accueil des nouveaux villageois. Des ateliers d’écriture et d’improvisation ont nourri notre processus de création.

Au final, on traite surtout de la question de l’habitat d’un point de vue économique, du fait que les citadins viennent vivre à la campagne pour éviter les prix exorbitants de la ville. On aborde aussi la question des travaux dans les anciennes maisons. Le tout sous le prisme des relations humaines. Cela paraît très sérieux, mais le résultat est assez déjanté. "

« Une fiction avec des éléments réels »

Ça déménage à Ernage suit les péripéties de Georges, personnage interprété par Francis Félix, qui intervient à la guitare et au chant sur des airs de Brassens (mais avec des paroles originales). Georges est fâché avec les villageois. Il ne veut pas quitter sa maison. Sa fille Catherine (Pascaline Leruth) s’inquiète des huissiers, mais aussi de Lisa (Claire Matin), l’Ernageoise qui aime tout le monde, de Javotte (Fabienne Sartiaux), l’Ernageoise qui n’aime personne, et de Caroline et Annette (Geneviève Jacques et Mélanie Cappucci), jeune couple qui cherche à s’installer rapidement.

Les metteuses en scène Véronique Joye (aussi comédienne) et Suzanne Cambier l’assurent: "Ces personnages ne sont pas des gens du village, mais certains devraient se reconnaître dans diverses situations. C’est une fiction avec des éléments réels."

La distribution promet, en tout cas, d’être intergénérationnelle, du doyen Francis Félix au tout jeune Benjamin. La troupe est également composée d’Ernageois de longue date, ainsi que de nouveaux habitants. Notons enfin la participation de figurants au cours du spectacle et du groupe de musique local L’Ernageois Band en clôture.

Côté décors, la Troupe au Trac la jouera "minimaliste", avec des pendrillons et des accessoires qui permettront de visualiser certaines situations. De plus, la scène sera au niveau des spectateurs… et il se peut que les comédiens voyagent dans le public, à certains moments.

Pour vous en rendre compte, rendez-vous le samedi 1er octobre à 20h et le dimanche 2 octobre à 15h, à la salle La Concorde (Rue de l’Europe, 5030 Ernage). Il reste surtout de la place le dimanche.

Infos et réservations: 0499 08 57 70