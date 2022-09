"Nous voulons créer une promenade de six kilomètres en lisière du village de Nafraiture. Cette promenade sera enrichie d’une quinzaine de reproductions d’œuvres du peintre Léon Frederic, inspirées par les habitants et les paysages du village. Nous prévoyons de créer deux espaces conviviaux sur le parcours dont un autour de deux étangs", explique Marc Robinet, une des chevilles ouvrières de l’ASBL.

Un projet en lice pour des subsides provinciaux

Dans le cadre d’un appel à projets citoyens, la Province de Namur souhaite soutenir des initiatives locales qui visent à améliorer le cadre de vie des habitants, dans l’intérêt général et de manière durable. Une enveloppe de 200 000 € est prévue avec un soutien de maximum 50 000 € par projet. Vingt et un projets ont été retenus et sont soumis au vote des citoyens jusqu’au vendredi 30 septembre sur la plateforme "Ensemble en province de Namur". Les votes comptent pour 60% dans la désignation des projets lauréats. Le choix du comité de sélection intervient pour 40% seulement dans le classement. Les lauréats seront connus en novembre.

Une des premiers objectifs de l’ASBL Les Amis du peintre Léon Frederic est bien sûr de rappeler que ce peintre bruxellois de la fin du XIXe siècle est un artiste important de la peinture belge. Plusieurs de ses œuvres sont exposées dans les musées royaux de Belgique et un peu partout dans le monde.

Le second objectif est de rappeler que ce peintre est venu dès 1883 à Nafraiture pour y chercher calme et inspiration. Il a offert un triptyque aux habitants du village. Ce triptyque se trouve dans l’église de Nafraiture. Au travers de ses œuvres, on pourra se souvenir de la manière dont vivaient nos ancêtres à la fin du XIXe siècle (travail, habillement, scènes de vie journalière, etc.).

Cela permettra également de doter la commune de Vresse (Village d’art) d’une nouvelle attraction touristique en complément de la promenade en réalité augmentée Luna et les gardiens de la forêt, au départ de Nafraiture.