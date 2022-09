Corso fleuri d'Ohey: les chars sortiront à deux reprises

"En 2020, tout a été supprimé. Et l’an dernier, on s’est focalisé sur la fête ; comment Romain Goffin, président de l’ASBL. Nous n’avions pas le temps suffisant pour organiser correctement quelque chose. Mais on 2022, on est prêt à relancer le corso." Le thème des pays du monde guidera la décoration. Un pied de nez à la Covid. Pour le reste, on n’en saura pas plus. "Même entre groupes, on ne dévoile pas le choix fait pour le char".

Cette année, ils sont dix à participer, soit l’équivalent de l’édition 2019. Une réussite si l’on sait l’énergie que nécessite la confection d’un char. La plus grosse part du boulot réside dans la confection des fleurs en papier de soie, réalisées à la main. Un char peut compter jusqu’à 15 000 unités.

Quant à l’itinéraire, il respecte au maximum le tracé historique du corso. Néanmoins, il diffère selon le jour et la version. Le samedi 1er octobre, dès 19 h, c’est la nocturne avec une mise en lumière des chars participants. "C’est vraiment particulier, explique Romain Goffin. On a une vision complètement différente des chars par rapport au dimanche. Les enfants sont émerveillés."

Pour cette sortie, le défilé prend le départ au pied de la rue de Rendarche pour emprunter les rues Bois d’Ohey, Grande ruelle, Henri Chêne, de Gesves, de Ciney et Pierre Froidboise. En cas de pluie, la sortie est annulée. " On colle les fleurs seulement une semaine à l’avance afin qu’elles ne souffrent pas trop de l’humidité, souligne le président. Le lendemain, les chars doivent être préservés pour pouvoir accueillir les groupes invités.

Pour le cortège, les spectateurs pourront s’installer dimanche, dès 15 h, le long des rues du Tilleul, du Marteau, Winget, du Moulin, de Ciney, du Bois d’Ohey, Grande Ruelle et de Reppe.

Du côté d’Ohey Event, avant même le départ de la 3e édition, on pense déjà au centième. "On veut vraiment marquer le coup pour mettre à l’honneur cet événement qui fait partie des traditions". En attendant le corso, rendez-vous sous chapiteau, sur le parking de la Maison communale dès vendredi, 17h pour quatre jours de fête.

oheyevent.be