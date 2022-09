La procédure pour la désignation d’un poste aussi important que celui de directeur général est souvent longue. Appel à candidats, examen en trois étapes devant un jury d’experts, désignation par le conseil communal.

Elle avait été choisie pour remplacer Jean-Pierre Franquinet qui était en place, à Assesse, depuis de nombreuses années.

Valentine Rosier habite à Dinant. Après des études secondaires à l’institut Saint-Joseph, à Ciney, elle a entrepris un baccalauréat en droit, à l’université de Namur avant de poursuivre un master à l’université catholique de Louvain, d’où elle est sortie diplômée en 2016. Elle n’avait guère attendu avant d’être engagée comme juriste à la Ville de Dinant, le 1er décembre de la même année. Elle s’était, entre autres, occupée de marchés publics et de l’épineux dossier des terrasses dinantaises.

Elle avait eu l’occasion de faire fonction de directrice générale à Dinant.

Appel à candidats pour la remplacer

Dès qu’elle avait appris que le poste d’Assesse allait être vacant, elle avait flashé dessus. Après son stage de deux ans, elle venait d’être nommée définitivement fin juillet de cette année. Elle était considérée par les autorités assessoises comme "la perle rare", elle qui avait été choisie entre quatre candidats.

Mais un appel à candidats a été lancé à Dinant et la jeune trentenaire a tenté sa chance. Le conseil de lundi lui a donc fait confiance. Un appel à candidats pour la remplacer à Assesse vient d’être lancé. La personne qui la remplacera fera son intérim tant que Valentine Rosier ne sera pas nommée définitivement à Dinant. Elle doit en effet effectuer un stage. Les choses devraient aller vite puisque les candidatures, à Assesse doivent être rentrées pour le 14 octobre au plus tard. La première épreuve écrite est programmée le 20 octobre et l’oral le 28 du même mois.

Valentine assurera la gestion des dossiers, à Assesse jusqu’à la fin de ce mois d’octobre.