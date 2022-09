Xplore Job à Namur le 13 octobre: un salon de l’emploi axé sur la mobilité

Avec 9533 collaborateurs qui œuvrent sept jours sur sept à un réseau ferroviaire sûr et performant, le gestionnaire du réseau, Infrabel, est un des plus gros employeurs du pays. "Dans les années 70 et 80, les chemins de fer ont bien recruté. Mais ces travailleurs prennent aujourd’hui leur retraite bien méritée. Nous devons donc compenser ces départs massifs. Les besoins en recrutement d’Infrabel n’ont jamais été aussi importants qu’en 2022 puisque nous étions à la recherche de 930 profils, explique Marie Molens, attachée de presse. Environ 700 ont jusqu’à présent pu être recrutés mais il y a un dernier effort à fournir."

Un éventail de métiers

De son côté, le TEC peine aussi à trouver des travailleurs motivés alors que le secteur évolue à vitesse grand V. Le TEC dispose d’une flotte de plus de 2400 véhicules dont un quart est hybride. "Pendant des années, nos collaborateurs ont travaillé sur des moteurs diesel traditionnels, relève Stéphane Thiery, directeur marketing et porte-parole. Mais aujourd’hui, on travaille avec des technologies de propulsion différentes."

Si 400 personnes sont recherchées pour la conduite, le reste est attendu dans des compétences techniques (mécanicien (ne)s automobiles, électromécanicien (ne)s, électricien (ne)s automobiles, peintres carrossiers, etc), de support (comptables, acheteurs, assistants administratifs…) et liés à l’IT (développeurs, chefs de produits, analystes fonctionnels, etc). "Le TEC, c’est plus de 120 métiers différents", ajoute-t-il. Marie Molens insiste aussi sur la pluralité des métiers: "Outre des conducteurs de train, on recherche des (électro)mécaniciens, des ouvriers pour l’entretien et le renouvellement des voies, d’autres pour la gestion du trafic aux cabines de signalisation (qui sont un peu les tours de contrôle du trafic ferroviaire) ou encore des techniciens télécoms car on a notre propre réseau de téléphone."

Papoter avec les pros

Le salon proposera quatre espaces: celui baptisé Jobday, où les personnes intéressées peuvent directement déposer leur candidature et s’informer sur le recrutement, les possibilités de formation et d’évolution de carrière ; un espace formation, pour se renseigner auprès des opérateurs de formation namurois qui proposent un cursus vers ces métiers ; un espace employeurs, pour discuter avec des professionnels, des formateurs et avoir des infos générales sur les deux entreprises ; et enfin, un espace avec des activités ludiques pour comprendre concrètement de quoi il s’agit. Un bus y sera présent avec du matériel didactique comme un moteur en pièces détachées, des composants pneumatiques ou un simulateur soudure.

Le Papote Café sera l’occasion d’écouter les témoignages de celles et ceux qui travaillent au TEC ou à Infrabel en découvrant leur parcours professionnel et leurs réalités. "Les métiers techniques ne doivent plus avoir une connotation négative, estime Vincent Maillen, président de la Cité des Métiers. Il y a de magnifiques carrières qui se profilent."

Le salon aura lieu de 9h à 16h à l’Arsenal. Entrée gratuite.