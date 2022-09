Spontin: coquillages et crustacés à la loupe, durant le chômage de la Meuse

"C’est impressionnant, même pour nous les adultes de voir la Meuse sous cet angle-là", dit Émilie tandis que sa fille Clémence lui demande au loin: "Maman, les coquillages on peut les garder ?".

"Chaque mercredi matin, on fait l’école du dehors. Dans ce cadre-là on s’est dit que ce serait très intéressant de venir ici. De plus, cette année, nous travaillons sur le thème de l’eau. C’était l’occasion de parler des fleuves, des rivières de la mer. On explique simplement que les barrages s’ouvrent, pour laisser la Meuse s’en aller jusqu’à la mer et permettre le nettoyage des rives. On parle aussi de ce qu’on peut y trouver. En classe, on a classé les animaux marins par famille: les mammifères, les poissons, les crustacés et les mollusques", développe Véronique Piron.

"On peut être étonné de tout ce qu’ils retiennent quand ils le vivent vraiment !", complète Vanessa.

D’une découverte à l’autre

Armés de leurs pantalons imperméables prêtés par l’école, c’est à cœur joie que les enfants explorent la plaine, de la boue jusqu’aux oreilles, de l’eau stagnant au fond des bottes. Vraiment, rien ne les arrête. Il n’y pas de mauvais temps, il n’y a que des mauvais vêtements.

Dans sa boîte-loupe, Noé a placé ce qu’il soupçonne être une écrevisse. Il court la montrer au directeur spontinois, Christophe Gallet, qui est aussi un pêcheur aguerri. "C’est un gammare", corrige-t-il, le crustacé au bout du doigt, les pinces bien accrochées. Les enfants l’observent d’en bas. "Ce que je trouve dommage, c’est que ce qu’ils voient comme espèces, il n’y a rien d’ici, ce sont beaucoup des espèces invasives, comme les gobilles, les écrevisses ou les bernaches du Canada là-bas au bord de l’eau", pointe-t-il. Quelques minutes plus tard, un autre élève vient à lui l’épuisette à la main. "Ah ça, c’est une anguille. C’est indigène.", dit Christophe en se redressant fièrement.

Dans les paniers, les poissons morts se comptent par dizaines. Les malheureux n’ont pas survécu à l’évacuation de l’eau. Les élèves le comprennent bien et certains les remettent à l’eau. Dans les rochers, Émilien ramasse une canette. "Il y a plein de choses là-dedans. C’est peut-être devenu leur habitat", analyse-t-il en reposant l’objet.

"Le spectacle de Saint-Nicolas sera basé sur l’aspect environnemental de l’eau et la pollution qu’il peut y avoir dans la Meuse", développe Véronique. Déchet ou somptuosité, Lémy, avec son seau de pirate, voit les choses autrement. "Tu sais ce que j’ai trouvé comme trésor ? Une paire de lunettes !".