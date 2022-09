Ils étaient trois couples célébrant leurs noces de diamant car ils se sont unis en 1962:

– Robert Dupuis est né à Ham-sur-Sambre le 17 janvier 1940 et y a rencontré pour la première fois Andrée Gilot, née aux Isnes le 18 mars 1942. Ils ont trois enfants, quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Leur chanson préférée est Romantica de Dalida.

– Émile Filée est né à Bossière le 6 mars 1937 et s’est marié à Beuzet le 20 mars avec Liliane Jeanmart, née le 17 novembre 1942. À l’entrée de la cérémonie, c’était plein soleil et à la sortie, des averses de neige ! Ils ont deux filles et quatre petits-enfants. Good luch Charm d’Elvis Presley reste leur chanson préférée.

– Albert Bordon né à Agimont le 2 juin 1942 a épousé le 8 décembre à Philippeville Danielle Rombaux, née à Rièzes le 2 mars 1941. Un fils et un petit-fils les réjouissent autant que La vie en rose chantée par Edith Piaf.

Onze noces d’or

– René Beaufays est né à Jemeppe le 15 octobre 1943 et Myriam Segers à Namur le 28 avril 1949. Ils se sont mariés le 8 janvier 1972 à Jemeppe-sur-Sambre, ont deux filles et quatre petits-enfants. Ils aiment écouter Imagine de John Lennon.

– Ils sont Namurois d’origine, puisqu’ils y sont nés et s’y sont unis: Michel Simon est né le 3 juillet 1946 et Colette Salpèteur, le 24 janvier 1946. Ils se sont mariés le 15 janvier 1972. Ils ont deux enfants et cinq petits-enfants. Leur chanson préférée est A Whiter Shade of Pale de Procol Harum.

– Yvan Niset est né à Charleroi le 1er avril 1952 et Monique Radelet à Auvelais le 26 octobre 1950. Ils se sont unis à Auvelais le 11 février 1972 et ont une belle famille: trois enfants, onze petits-enfants et un arrière-petit-fils. Baisse un peu l’abat-jour de Lily Vincent reste leur chanson préférée.

– Né à Gilly le 27 avril 1951, Guy Claes a épousé à Jemeppe le 25 mars 1972, Jeannine Geens, née le 1er janvier 1956 à Velaine. C’est une grande famille qui les entoure : six enfants, vingt petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Ils aiment entendre Comme j’ai toujours envie d’aimer de Marc Hamilton.

– Frans Alpha, né à Fleurus le 15 novembre 1952, a épousé le 29 avril 1972 à Wanfercée-Baulet, Marie-Jeanne Devester, née le 11 janvier 1957. Le lendemain, l’église fut détruite. Une fille et cinq petits-enfants font leur bonheur comme la chanson Je n’ai jamais aimé comme je t’aime de Frédéric François.

– Philippe Mary, né à Auvelais le 1er novembre 1948, a épousé le 5 juin 1972 Francine Neskens, née le 24 février 1949 à Jemeppe. Ils ont un fils et aiment chanter Et si tu n’existais pas de Joe Dassin.

– Rabah Benahmed est né le 5 janvier 1949 à Ouacif, en Algérie, et Josette Naniot est née à Jemeppe le 8 décembre 1947. Ils se sont mariés à Jemeppe le 1er juillet 1972 et ont quatre enfants. La chanson de Demis Roussos We shall dance les ravit toujours.

– André Detriche, né le 14 mars 1949 à Ham-sur-Sambre, et Nasine Gosset, née le 6 juillet 1951 à Auvelais, se sont mariés à Jemeppe le 8 juillet 1972. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants. Et c’est Le plus beau tango du monde chanté par Tino Rossi qui leur plaît le plus.

– Eugène Lagneau, né à Mazy le 9 septembre 1951 et bien connu dans la localité en tant que commandant de gendarmerie et chef de la police, et Mireille Bouchat, née à Balâtre le 9 décembre 1952, se sont mariés à Balâtre le 29 juillet 1972. Ils ont une fille et deux petits-enfants et adorent Vous permettez Monsieur d’Adamo.

– Jean Bouffioux est né le 25 mars 1949 à Charleroi tout comme Mireille Dejaiffe le 24 novembre 1953. Ils se sont mariés à Ligny le 6 octobre 1972. Ils ont deux filles et trois petites-filles. Leur chanson préférée est Vénus de Shocking Blue.

– Alain George est né à Châtelineau le 31 janvier 1951 et Nicole Maniet, à Charleroi le 5 février 1953. Ils se sont unis à Fleurus le 2 décembre 1972. Ils ont une fille et deux petits-enfants. C’est Stand by me de Ben E.King qui les séduit toujours.