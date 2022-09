Projet de logements rue Mottiaux: une 1re étape

La régie foncière est propriétaire du périmètre, dont une partie est à front de rue et l’autre est située à l’arrière, dans un cœur d’îlot coincé entre les rues Mottiaux, de Coppin et Renée Prinz.

Logement public et privé

Dans un premier temps, on procédera à la démolition et à l’assainissement du site (ce qui nécessite un permis) en vue de la construction de 8 à 10 logements publics. "Il s’agit pour le moment d’anciens bureaux datant des années 70, de logements vétustes et d’un ensemble de garages et de hangars. Une partie subsistera et sera rénovée en profondeur, le reste sera démoli", précise Charlotte Mouget.

Par la suite, une deuxième phase concernera la partie arrière pour laquelle la Régie foncière fera appel à un promoteur immobilier afin de bâtir du logement privé. Au milieu des deux, on retrouvera du parc et du jardin.

Ce projet fait partie des sites à réaménager dans le cadre du PIV, le Programme d’investissement de la Politique intégrée de la Ville, pour lequel un subside de 2,4 millions€ a été octroyé par la Wallonie.

La régie foncière aimerait introduire une demande de permis dans le courant du premier semestre 2023. Une autre enquête publique sera alors lancée. "Ici, c’est vraiment pour la reconnaissance du périmètre du SAR. Ensuite, elle portera sur le projet en lui-même", ajoute-t-elle. Le début de la construction en tant que tel ne commencera pas avant la mi-2024.

Le dossier peut être consulté aux horaires indiqués sur le site internet de la Ville de Namur. Les remarques et/ou observations peuvent être transmises à l’adresse urbanisme@ville.namur.be.