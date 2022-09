Namur: une expo au Delta pour mettre en lumière la diversité

L’exposition met en lumière des personnes qui ne le sont pas habituellement et leur donne la parole. "Les modèles, des volontaires trouvés dans la rue ou via des associations namuroises, ont pu s’inscrire librement dans le projet et mettre en avant ce qu’ils voulaient pour l’exposition, raconte Eline, une des bénévoles impliqués dans l’organisation. De cette manière, le projet permet de partager des histoires de vie et de faire cohabiter les différences sans stigmatiser, sans faire des modèles des bêtes de foire."

Tous humains, tous différents : de l’ombre à la lumière, est l’aboutissement du travail mené par Focus Interculturalité, un groupe initié par l’ASBL Jagora en 2020.

L’association promeut des projets, menés par des 6 à 35 ans, en rapport avec le vivre-ensemble et l’interculturalité. Du groupe de dix bénévoles à la genèse du projet, il n’en reste que deux au vernissage – la faute au temps et à la reprise de la vie post-covid. Mais les volontaires ont été rejoints en chemin par deux autres personnes. S’ils ont initialement pu compter sur un photographe pour la réalisation des portraits en noir et blanc, ils ont dû apprendre la technique du lightpainting pour la suite de la démarche.

Lumière sur les différences

Car la notion de mise en lumière se trouve tant dans la philosophie du projet, avec la volonté de mettre en lumière la diversité, que dans les techniques. D’une part, les photos monochromes jouent sur les contrastes. D’autre part, les clichés du mot en lightpainting résultent d’une technique qui combine un long temps de pose long et une source lumineuse mobile, dont le tracé va "marquer" l’image.

Lors du vernissage ce jeudi 22 septembre, les bénévoles ont pu mesurer l’enthousiasme du public pour leur travail: "Les premiers retours sont ultra-positifs. Les modèles sont extrêmement fiers d’eux et les visiteurs ont apprécié. On nous a notamment dit que l’expo pousse à réfléchir sur les personnes que l’on croise tous les jours, sur nos voisins dont on ne sait finalement pas grand-chose."

De quoi faire réfléchir Focus Interculturalité sur l’avenir à donner à l’exposition. "Son installation au Delta à Namur était l’objectif final du groupe. Mais on pourrait donner une suite à la démarche au vu du succès rencontré, faire voyager l’exposition est une des pistes envisagées", conclut Éline.

L’exposition « Tous ensemble, tous différents: de l’ombre à la lumière », installée dans la mezzanine du foyer du Delta, est accessible gratuitement de 11h à 18h jusqu’au 13 octobre. Plus d’informations sur ledelta.be