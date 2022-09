Les anciennes églises et chapelles du Namurois

Ce répertoire se compose d’autant de notices qu’il y a de lieux de culte dans l’ancien diocèse de Namur, depuis sa création en 1559 jusqu’à son remplacement, en 1801, par le diocèse actuel. Chaque lieu est circonscrit ; son histoire dressée et sa graphie collationnée à partir des plus anciens manuscrits, des pouillés et des visites pastorales et décanales.

Le lecteur parcourra toute l’actuelle province de Namur et les localités de l’ancien comté aujourd’hui intégrées dans les provinces voisines. Le classement est alphabétique. Deux premiers volumes, concernant les lettres A à C et D à I, ont été publiés en 2016 et 2019. Le troisième volume, qui vient de paraître, concerne les localités commençant par J à N. Deux autres sont encore à paraître.

Daniel Meynen, chanoine titulaire de la cathédrale de Namur, est archiviste de l’évêché depuis 2001. Il est l’auteur d’articles historiques divers.

Ce troisième volume intéressera les historiens, chercheurs, passionnés de généalogie. La tranche alphabétique concernée comprend des localités telles que Jambes, Lesve, Lives, Loyers, Lustin, Malonne, Marchovelette, Maizeret, Namur, mais aussi Jodoigne et Nivelles.

501 pages, 35 €.

Disponible en librairie à Namur ou sur www.editionsnamuroises.be. Les deux premiers volumes sont toujours disponibles.

info@editionsnamuroises.be