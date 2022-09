Consolidation du pont Saint-Jean à Anseremme (Dinant): il allait se casser la figure

Les travaux ont commencé, et de fait, maintenant que la pile centrale n’est plus sous eau, on remarque qu’il était grand temps de la consolider. Le vénérable pont, déstabilisé depuis les coups d’eau de l’été 2021, était resté accessible à la circulation, mais avec une interdiction pour les véhicules de plus de 20 tonnes, depuis le 25 février dernier. Durant le chantier en cours, cette même circulation est organisée en alternance, des feux de signalisation ont été installés de part et d’autre.

En quoi vont consister ces travaux ? Réponse de Sarah Pierre, porte-parole du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures: "La pile du pont a été fragilisée suite aux inondations de l’année dernière. Les travaux prévus vont renforcer la pile centrale et les culées qui permettront au pont de retrouver sa structure initiale et donc sa stabilité totale."

Pour l’instant, c’est la course contre la montre pour mener à bien l’entretien des infrastructures fluviales, durant les trois semaines de baisse des eaux. Cela n’arrive que tous les cinq ans.

Écluses rénovées

Quel est l’investissement pour la Région wallonne (qui passe par des sociétés sous-traitantes) ? Réponse de la porte-parole du SPW: "Le marché de travaux de rénovation des écluses s’élève à 1 363 000 € TVAC. Pour les réparations des berges et le pont Saint-Jean: 2 419 000 €. Le marché de remplacement des groupes oléohydrauliques du barrage d’Anseremme: 461 500 €."

Autre question à Sarah Pierre: quelles sont les sociétés mobilisées ? "Artes TWT pour l’entretien extraordinaire des berges, des chemins et des écluses, ainsi que pour les travaux aux barrages de Waulsort, Anseremme et Hun. Lambry SA se charge du bail d’entretien ordinaire. C’est-à-dire de la réfection de berges ici et là, en plus du curage du chenal menant à la halte nautique d’Yvoir." Les travaux au pont Saint-Jean sont menés par la société Artes.

Outre le pont Saint-Jean, quels sont les plus gros chantiers ? "Notamment ceux réalisés au niveau des barrages de Hun, Anseremme et Waulsort, où les écluses sont rénovées de A à Z. Ou encore les réparations de berges dans le bief de La Plante. Il y a aussi les travaux de remplacement des groupes de commande des vannes au barrage d’Anseremme."

Déconseillé plutôt qu’interdit

Dernière question à la porte-parole du SPW, car ce n’est pas très clair, ou clairement communiqué. Est-il oui ou non permis de se promener dans le lit du fleuve ? La réponse n’est pas catégorique. « Il est important que les citoyens sachent qu’il est très fortement déconseillé d’aller se promener dans le lit du cours d’eau, pour des raisons évidentes de sécurité. Ces zones ne sont pas des lieux de promenade. Il y a de réels dangers. Nous invitons donc tout le monde à faire preuve de prudence. Il existe cependant deux exceptions pour les samedis 1er et 8 octobre. Des activités, notamment des activités de nettoyage, seront organisées durant ces deux journées par des associations qui ont reçu des autorisations, des dérogations en bonne et due forme. Ces activités se feront donc dans des zones sécurisées et avec un encadrement adéquat. »