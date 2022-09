Sa compagne, qui qualifie le prévenu de "pervers narcissique", a fait constater des coups au visage et des lésions des parois internes du vagin. Ne parvenant pas à avoir une érection suffisante, le prévenu aurait voulu stimuler sa compagne avec les doigts, la blessant de cette façon. Lui affirme que c’est elle qui lui a demandé d’agir de cette façon, de plus en plus fort, jusqu’à ce qu’elle saigne. Deux versions diamétralement opposées.

Le substitut Mascart a mis en avant un contexte de violences physiques, verbales et morales propre au couple : des insultes, des invitations à porter des coups, des étranglements, des empoignades mutuelles, des crachats au visage… "La victime présentait fréquemment des traces de coups et se réfugiait régulièrement chez des amis. Le 27 juillet, c’est le prévenu qui a appelé la police. Les agents ont constaté un important hématome à l’œil de la victime qui a alors évoqué une scène s’étant déroulée trois jours plus tôt et a mentionné le viol dont elle affirme avoir été victime."

Me Bernès plaide l’acquittement pour son client estimant que la victime, "incontrôlable, violente et hystérique", "réinvente les scènes" qui se sont déroulées pour les "tourner à son avantage".

Aujourd’hui, l’entente des deux protagonistes, qui ont refait leur vie, serait "cordiale", pour le bien-être de leur enfant commun.

Jugement le 31 octobre.