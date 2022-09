Momignies: les jours de l’Heureux Abri sont comptés

Un loyer à supporter

Dans l’attente, il convenait encore à régler la charge de loyer du Touvent, dont les lits seront transférés à Momignies. "Après négociation, l’AIGT (Association Intercommunale Générations Thiérache) nous informe que le loyer sera de 12 600 € par mois à partir du 1er juillet 2023", explique Eddy Bayard. "L’accord entre les bourgmestres prévoit une prise en charge du loyer par l’Heureux Abri de juillet à décembre 2023, par la commune de Momignies de janvier à juin 2024, avant une prise en charge répartie entre les communes de l’intercommunale dès le 1er juillet 2024". Une proposition qui ne plaît que moyennement à l’opposition Alternative Citoyenne, qui s’abstient. Jean-Marc Monin questionne: "Pourquoi l’AIGT demande à la commune de Momignies de payer seule ? Il n’y a pourtant pas eu de fautes dans le chef de notre commune". Eddy Bayard explique que, pour d’autres projets similaires, des communes partenaires ont pris des engagements sans demander de financement aux autres: "Si on demandait plus, d’autres auraient pu faire marche arrière et personne n’aurait été gagnant". La future maison de repos et de soin de Momignies doit accueillir 83 lits.