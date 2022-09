La commune d'Yvoir crée une régie pour la gestion des infrastructures sportives

Le conseil d’administration sera composé de sept membres, soit trois pour chacun des deux groupes de la majorité et un pour le groupe EPY (Ensemble pour Yvoir). II y aurait cinq membres extérieurs au conseil.

Le dossier va être transmis à la tutelle puis, à son retour, il conviendra de se pencher sur le contrat de gestion à rédiger pour voir, entre autres, qui fera partie de cette régie et quand on transférera le patrimoine sportif vers elle.

Si pour l’instant, ce sont surtout les deux grosses infrastructures qui sont touchées, à savoir le futur hall de sports de Godinne et le hall omnisports du Maka, à Yvoir, il sera bien sûr possible d’élargir aux autres bâtiments par la suite.

Un terrain d’accueil des motor-homes

Le conseil a aussi discuté d’un appel à projets qui a été lancé le 25 juillet par le Commissariat général au tourisme pour créer des emplacements pour motor-homes.

Le camping du Quesval à Spontin n’étant plus opérationnel comme camping, mais situé en zone de loisirs, le conseil a décidé d’introduire un dossier pour la création d’une aire d’accueil publique pour motor-homes sur ce site aujourd’hui à l’abandon. Une vingtaine d’emplacements pourraient être créés et on pourrait, en accord avec le service public de Wallonie, imaginer un cheminement piéton pour rejoindre le village. Le montant des investissements avoisinerait les 400.000€, avec quelque 80% de subsides. Si le projet est retenu, il faudra faire appel à divers marchés publics.

Trop d’emprunts selon EPY

On a aussi évoqué plusieurs actions pour les années 2023 à 2025 qui ont été proposées dans le cadre du Contrat de rivière Haute-Meuse. Comme la sensibilisation des visiteurs du camping du Bocq à Purnode et des résidents des centres de la Croix-Rouge en termes de gestion des déchets, l’élimination des plantes invasives dans le bassin du Bocq, un soutien aux propriétaires de mares, ou encore la végétalisation des berges du Bocq dans le centre d’Yvoir et un soutien aux actions proposées par le Contrat de rivière.

Le groupe EPY s’est opposé aux emprunts destinés au financement des dépenses extraordinaires 2022, pour un montant de plus de trois millions. Bertrand Custinne estime ne pouvoir cautionner autant d’emprunts qui, affirme-t-il, représentent, en une seule année plus de 30% de l’endettement de la commune fin 2018. Il estime qu’on aurait pu faire certains emprunts plus tôt lorsque les taux étaient encore bas. Le bourgmestre rétorque que l’on fait des emprunts lorsque les travaux sont en phase de réalisation. De plus, personne ne sait ce que seront les taux dans quelques mois.

Enfin, on a appris qu’on va rénover les vitraux et stabiliser le choeur de l’église Saint-Georges à Spontin et un mur extérieur pour un montant de 140.000€ dont 20.000 seront payés par la fabrique d’église.