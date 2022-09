Jambes: décorations chez les amis de Lourdes

À cette occasion, un appel a été lancé à de nouveaux zélateurs et zélatrices qui désirent venir étoffer le groupe principalement pour les localités de Jambes, Maizeret, Loyers et Lustin.

Les gagnants des bourses

Assesse: Jean Graindorge, Jules Layon, Relestine Watelet, Emanuele Guagenti. Courrière: le docteur Léon Hubert et Sarra Cunin.

Dave: Lysiane Copolla. Erpent: Bruno Colson et Kentin Gillard. Maillen: Constant Delaet. Naninne: Camille Thiry. Sart-Bernard: Jacques Lurkin, Charles Bokor. Sorinne-La-Longue: Béatrice Mossiat. Wierde: Alfredo Bernardin. Pour les malades: Marie-Claire Paul, Gérard Crouquet et François Trembloy. Pour les zélateurs et zélatrices: Anne Donnay, Claudine Ansias, le Doyen Bruno Dekrem, Monique Belva et Victor Grégoire.