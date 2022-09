Entre Patricia Grandchamps e t Christine Halut, le témoin est passé

Christine Halut, la page est déjà tournée puisque vous êtes en fonction depuis quelques jours. Comment s’est passée votre rentrée ?

Christine Halut:C’est plutôt une page qui continue de s’écrire puisque je m’inscris dans la continuité de ce que Patricia a accompli et mis en place de manière active tout en apportant mes compétences et un peu de qui je suis. J’ai commencé il y a deux semaines et demi avec la mise au vert du Collège où on discute du budget. Ce qui est difficile voire catastrophique dans le contexte actuel. Mais j’ai pu faire valoir mes projets, notamment en matière d’enseignement.

Vous héritez des compétences de Patricia Grandchamps, sans avoir le choix. Y a-t-il d’autres matières qui vous auraient tentée ?

C.H: Ces compétences-là me correspondent parce que j’ai travaillé toute ma carrière autour de l’enfant, de la famille. Sinon, j’aurais pu prétendre à quelque chose de plus social aussi, comme le CPAS, par exemple. C’est aussi un domaine auquel je suis très attachée.

Et vous Patricia, quelles sensations éprouvez-vous depuis que vous avez tombé l’écharpe ?

Patricia Grandchamps: C’est magnifique. En fait, personne ne s’imagine à quel point la fonction est un engagement très lourd. Il y a une vraie charge sur les épaules qui a, aujourd’hui, disparu.

Lourd parce qu’il faut combiner vie publique et vie privée, parce qu’il faut garder une carapace face à la critique ? Quel conseil donneriez-vous à celle qui vous succède ?

P. G.: C’est vrai que l’on est particulièrement exposé à la critique voire à la virulence. Il faut faire en sorte d’être respectée et ne pas tout accepter. Tout en faisant toujours preuve de gentillesse. Je lui conseille de toujours garder une place pour sa vie privée. C’est au final ce qu’il y a de plus important. On n’a pas beaucoup de temps pour soi mais il faut pouvoir s’accorder du temps pour l’essentiel.

Christine, comment réagissez vous en entendant ça ?

C.H.: J’ai quand même un certain âge et je suis à un instant de ma vie où je peux aborder les choses différemment. C’est le moment de mettre mes compétences au service du citoyen et montrer que l’engagement dans une société, c’est important. Je n’ai pas peur d’être exposée à la critique, je sais les recevoir. Les critiques acerbes, je sais qu’elles appartiennent à l’autre, pas à moi. Et puis, je ne suis pas venue pour mon ego. Je suis là aussi pour essayer de m’amuser dans mes fonctions.

Alors que votre prédécesseure a débuté très jeune sa vie politique, vous vous y mettez sur le tard. Il y a une raison à cela ?

C. H.: La raison est simple. Moi, je suis médecin-pédiatre. C’est le chemin de ma vie. Et si je devais recommencer, je referais la même chose. Écolo était déjà venu me demander d’être sur les listes en 2006 mais ce n’était pas le bon moment. J’ai aussi quatre enfants, et deux beaux-enfants. Si j’avais dit oui à l’époque, je n’aurais pas pu m’impliquer pleinement. En 2017, c’était différent. Et aujourd’hui, je franchis le pas pour respecter la confiance que m’ont accordée les électeurs.

P. G.: C’est important parce que beaucoup de personnes ont perdu foi en la politique.

En créant un échevinat de la participation, n’était-ce pas une manière de résorber ce déficit de confiance envers les élus ?

P. G.: Ça a toujours été une évidence pour moi de travailler main dans la main avec le citoyen. Quand je suis devenue échevine des travaux et de la mobilité, en 2006, je demandais déjà l’avis des gens. On organisait des réunions de travail, des séances d’informations. En interne, on disait: "Mais avec quoi elle vient ?" Or, quand on investit de l’argent, c’est pour répondre aux besoins, en tenant compte des enjeux de tous. C’est l’inverse du clientélisme qui était ancré au sein du collège. Avant, quand quelqu’un venait demander quelque chose, on lui donnait sans se soucier du collectif. Je pense que les personnes qui ont pris part à ce processus participatif ont été réconciliées avec le politique.

Négocier avec des partenaires de majorité qui ont, sur certains sujets, des positions radicalement opposées, c’est aussi ça la politique. Ça vous a parfois pesé ?

P.G.: Avec Écolo, on a souvent défendu des idées qui n’étaient pas populaires et qui étaient difficiles à mettre en œuvre mais qui, quinze ans plus tard, ont fini par être acceptées par tous. Quand je suis venue pour la première fois en voulant imposer le vélo comme véritable moyen de transport, j’ai été maltraitée, on riait de moi. Aujourd’hui, plus personne ne conteste. Donc oui, je me suis parfois durement heurtée à des membres du collège sur certains aspects.

Et vous Christine, comment se sont déroulés les premiers contacts lors de la récente mise au vert ?

Les autres ont fait preuve de beaucoup de respect et de compréhension du fait que je n’ai pas l’expérience et les connaissances des dossiers comme Patricia. Mais en même temps, ça ne m’a pas empêché d’avoir défendu mes convictions profondes d’écologiste.