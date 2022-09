Il sort de la salle, la Valésienne, d’un pas rapide. Il n’est pas content. Il n’a pu acheter un des 29 lots proposés par le DNF. Il n’est pas bavard. À la question: "La vente s’est-elle bien passée ?", l’homme répond: "Ils sont devenus fous…" Qui ? L’échevin des finances, Jean-Paul Lejeune, le chef du cantonnement de Rochefort du DNF, Thibaut Gheysen et les agents qui l’accompagnaient ? Que nenni, ceux-ci étaient là pour vendre légalement aux Rochefortois, puisque la vente leur était dédiée, du bois à prendre dans des bois communaux de Rochefort, Lavaux-Sainte-Anne, Han-sur-Lesse, Ave-et-Auffe. Et alors, la vente s’est-elle bien passée ? Pour les finances communales, oui, puisque le total de la vente, soit 50 840 € a doublé par rapport aux années précédentes.

Qui est donc devenu fou ? L’acheteur ou plutôt certains acheteurs qui n’ont pas hésité à payer du bois de chauffage sur pied, entre 50 et 70 € le stère de baliveaux. Il y a deux ou trois ans, on les vendait encore entre 20 et 30 €. À combien cela leur reviendra-t-il, quand ils iront charger les bûches sur le terrain ?

Un autre quidam nous en faisait le détail: 70 € le stère, parfois 80, pour des houppiers et puis il faut au moins une tronçonneuse, de l’essence, ramener le tout chez soi avec un tracteur, qui consomme du mazout… " Non, moi, je n’ai pas pu acheter du bois, dit ce maçon qui se pose des questions. Pour lui, c’est aussi un hobby de faire du bois le week-end. En Famenne et Ardenne, le bois a (ou avait) la cote. On l’aime dans le poêle, il chauffe très bien, on aime regarder les flammes ou entendre le crépitement des flammes, quand le vent semble secouer la cheminée…

12 stères pour 800 €

Le problème, pour beaucoup de personnes présentes, c’est d’entendre des marchands de bois qui n’hésitent pas à faire monter l’enchère. Du genre: 12 stères pour 800 €. Combien revendront-ils les bûches ? On n’ose y penser. Et pourtant ce genre de vente se déroule en deux parties. La vente est d’abord proposée aux habitants de la commune et s’il y a des invendus, elle s’élargit à tout le monde, qu’on soit de la commune ou pas. Samedi, il n’y a eu qu’une vente et elle a été rapide. Tout a été vendu au premier coup. La question: ne devrait-on pas, dans une commune où ce sont les habitants qui peuvent acheter, fixer un plafond ? Oui, les finances communales en souffriront un peu. Mais n’est-ce pas à la commune de satisfaire ses habitants ?

Côté vente du bois marchand, le prix du chêne n’a pas changé. Les résineux, eux, sont en forte baisse. La raison: il y a du stock.