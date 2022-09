Une personne brûlée dans un incendie à Fosses

Lundi matin vers 10h35, un incendie s’est déclaré dans une maison située au n°25 de la route de Tamines à Fosses-la-Ville. Il a fait un brûlé léger. L’incendie s’est déclaré dans la cuisine de l’habitation et la fumée a rapidement envahi la maison. Le propriétaire a tenté de circonscrire l’incendie mais a été brûlé aux mains et au visage. Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Medhi Akal se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne et une ambulance. L’incendie a été rapidement circonscrit mais il a fallu ventiler entièrement l’habitation envahie par les fumées. La personne touchée a été conduite vers le CHR Val de Sambre d’Auvelais. Deux équipes de police de la zone Entre-Sambre et Meuse se sont chargées des constatations, l’origine du feu semble accidentelle.