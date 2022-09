Namur: des portraits d'actrices belges aux Bateliers

Tourments intérieurs

Si tous les modèles exposés sont des femmes, c’est néanmoins un homme, le photographe Xavier Claes, qui les a immortalisés à travers son sens précis du cadrage. Un projet né d’un élan de soutien, durant la crise sanitaire, envers une profession privée de public ou de tournage. "À l’origine, les premiers clichés avaient été pris en novembre 2019, quelques mois avant la pandémie, confie Xavier. Claes. Par la suite, je me suis dit que c’était l’occasion, durant cette période, de mettre en évidence le statut précaire de ces artistes."

Durant près de deux ans, l’objectif du Bruxellois a donc recueilli les émotions brutes de ces comédiennes de tout âge, confrontées à une réalité qui les dépasse. Dans cette optique, l’ancien technicien de cinéma a cherché le moins possible à diriger ces intervenantes. "Mon but était d’avoir des photographies très spontanées avec tout de même un jeu de comédien", poursuit le capteur d’images.

Choix du noir et blanc

Pour retranscrire le plus fidèlement possible les états d’âme des modèles, Xavier Claes a aussi opté pour des environnements neutres ainsi que l’usage du noir et blanc. Une technique à laquelle il adhère tout particulièrement puisqu’elle constitue environ 95% de son répertoire photographique. "En noir et blanc, les photographies semblent intemporelles et le regard n’est pas perturbé par des couleurs", estime le photographe. En résulte cette galerie d’images qui se veut représentative de la diversité d’un métier via une approche résolument cinématographique. L’ensemble des portraits, réalisés entre 2019 et 2021, sont également réunis en un recueil limité à quelques exemplaires.