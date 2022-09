Namur : chaque jour, 70 démunis comptent sur l’Espace Dignité, qui va devoir fermer ses portes (vidéo)

Lundi, ils étaient une dizaine d’abord, puis une vingtaine, à reprendre un peu de force après une rude nuit sous la pluie dans la rue ou dans des abris de fortune. Sur une journée, il peut y avoir une septantaine d’invités, comme on les appelle ici. "Nous sommes bien accueillis. On peut prendre une douche chaude, manger, avoir du café à volonté et des vêtements gratuitement, participer à des animations et se reposer aussi dans un espace spécialement prévu pour ça…", explique Danielle, 51 ans, qui ère au quotidien pour survivre. Cette mère de six enfants cherche un logement mais sans emploi et avec de très maigres rentrées d’argent, elle ne peut pas prétendre à grand-chose. Un cercle vicieux dans lequel elle s’enfonce malgré elle, comme tant d’autres de ses compagnons d’infortune. Dans cette misère, l’Espace Dignité, c’est une bouée de sauvetage qui lui permet de ne pas perdre pied.

« Comme une thérapie »

Mais comme nous vous l’annoncions dans notre édition de samedi, l’Espace Dignité se voit obligé de fermer d’ici la fin du mois de novembre parce que les finances de l’ASBL qui gère le lieu, Éduc’Actions & Dignité, sont dans le rouge. "Nous avons été dans la générosité insouciante, sans compter, jusqu’à ce qu’on se rende compte que ça n’allait plus aller", explique Robert Bourgeois, coordinateur de l’Espace Dignité. Le loyer mensuel dépasse 2500€, les frais d’énergie et de fonctionnement augmentent et l’ASBL agit sur fonds propres, principalement sur base de dons, sans subside ou presque.

Comme d’autres, Selim vient régulièrement et se demande bien ce qu’il va devenir quand la fermeture sera effective. S’il se réjouit d’avoir bientôt son propre chez lui d’ici quelques jours, il s’inquiète de la solitude qui le guette. "J’ai perdu un fils. Ma femme m’a quitté et je ne vois plus mes autres enfants alors j’avais besoin d’un peu de réconfort, raconte cet homme de 45 ans. Je me sens bien ici. On fait des activités et je peux discuter de tout. C’est un peu comme une thérapie. J’espère vraiment qu’ils trouveront de l’argent pour que l’Espace Dignité puisse tenir, au moins cet hiver."

1 € plus 1 €, une utopie ?

Si Selim reste placide, c’est moins le cas d’une autre invitée de l’Espace Dignité qui ne décolère pas. "C’est dégueulasse, lance-t-elle en engloutissant frénétiquement le contenu de son assiette. Qu’est-ce qu’on va devenir ? On va vendre de la drogue pour avoir de la tune, voilà! En plus, il y a plein de bâtiments vides à Jambes !" "Mais à Jambes, tu sais bien, c’est pour les riches", lui rétorque du tac-au-tac son voisin de table.

Avec un sentiment d’impuissance, Robert Bourgeois assiste à ces échanges. Il aimerait continuer à pouvoir les aider mais sans argent, c’est impossible. À l’heure d’écrire ces lignes, il avait reçu 320 € depuis ce week-end sur le compte de l’ASBL. " Les petits ruisseaux font les grandes rivières", se plaît-il à dire.

Rappelons que l’ASBL a besoin de 350 000 € par an pour fonctionner. D’un optimisme à toute épreuve, l’homme croise les doigts pour qu’un afflux de dons change la donne. "C’est peut-être une utopie mais si tout le monde met 1 €, cela créerait une grande chaîne de solidarité qui nous permettrait d’avoir assez d’argent. 150 000 € seraient nécessaires pour tenir jusqu’à la fin de l’hiver", précise-t-il, rappelant au passage le numéro de compte de l’association: BE79 3601 0000 0033.

À quand de nouveaux subsides ?

Selim.

Par manque d’argent, l’ASBL Éduc’Actions & Dignité doit se séparer de deux personnes à temps plein et ne renouvellera pas le contrat à durée déterminée de deux autres personnes à temps partiel.

À la suite de notre article de samedi, une rectification s’impose: l’ASBL a bien bénéficié d’un million€ de la part d’un mécène, ce qui lui a permis de tenir durant quatre hivers. Elle espérait avoir à nouveau une belle somme répartie sur plusieurs années ou en tout cas un financement pérenne afin de poursuivre ses activités, ce qui n’a finalement pas été le cas.

Durant deux années, elle a reçu un subside de la Région (40 000 € puis 50 000€ via le cabinet de la ministre de l’action sociale, Christie Morreale) mais celui-ci n’a pas été renouvelé. "On espérait avoir un agrément pour 2023 mais ce n’est pas encore décidé au gouvernement…", souligne Robert Bourgeois.

« Je ne vais pas survivre 3 jours, cet endroit est nécessaire »

Il est devenu elle depuis quelques années. Âgée de 58 ans, Katia redoute de devoir passer ses journées dans la rue.

Assise à la table de la pièce principale, Katia est plongée dans Un Noël à River Falls, un bouquin policier. "J’adore les polars, confie la quinquagénaire. J’ai étudié l’histoire et la littérature."

Katia s’est retrouvée à la rue il y a quelques années à cause de retards de paiement. Son bail n’a pas été renouvelé. "J’ai été expulsée. Je suis transgenre et la propriétaire n’a plus voulu louer à “quelqu’un comme moi”, raconte-t-elle. J’ai alors découvert un milieu que je ne connaissais pas du tout, avec les dérives qui accompagnent cette vie, les dealers et les toxicomanes."

Lorsqu’elle a commencé sa transformation il y a cinq ans, elle dit avoir été rejetée par sa famille. "J’ai été considérée comme une pestiférée", déplore-t-elle. Depuis, elle vivote entre l’Espace Dignité, l’abri de nuit de la rue de Dave à Jambes et… là où elle peut. "Je n’ai plus qu’une dizaine de nuits à l’abri. L’hiver arrive alors s’il n’y a plus l’Espace Dignité en plus, je ne vais pas survivre trois jours, craint-elle. Cet endroit est utile et absolument nécessaire. Il doit subsister !"

En rue, Katia a été victime d’une agression et d’un vol de carte de banque. Elle ne veut plus revivre ça. "Si ça ferme pour de bon, je n’aurai plus qu’une seule solution", conclut-elle en mimant le geste d’un revolver sur la tempe. Un témoignage rude, traduisant la réelle détresse de tout un public fragilisé, qui n’a bien souvent pas choisi la rue comme maison.

Moins 25 kilos depuis qu’elle vit dans la rue

Danielle, 51 ans, préfère ne pas s’apitoyer sur son sort mais en réalité, c’est le règne de la débrouille.

À force de parcourir jusqu’à 20 km par jour et de ne pas se nourrir à sa faim, Danielle a perdu 25 kg. "Quand vous êtes à la rue, c’est le régime qui vient à vous", plaisante cette mère de six enfants, qui a basculé dans la précarité. Derrière l’humour, se cache l’appréhension de griller tout son quota à l’abri de nuit de Jambes (chaque personne qui le fréquente a droit à 50 nuits maximum, sauf entre le 1er novembre et le 31 mars où c’est illimité) et l’incertitude de ne pas trouver à manger ni de savoir de quoi demain sera fait.

Squatter où on peut

Les plus démunis peuvent compter sur différentes structures comme les Sauverdias, une Main tendue, le Resto du cœur, etc. "Mais ce n’est pas pareil car on ne peut pas s’y poser une journée comme on le fait ici. Il m’arrive de me réfugier au Delta mais c’est fermé le lundi. On squatte aussi beaucoup à la gare. Notre bus, on ne l’a jamais attendu aussi longtemps, rit-elle. Mais en vrai c’est triste car vivre dans le froid, c’est risquer de tomber malade, et se guérir soi-même n’est pas évident. En plus, ce n’est pas un milieu toujours fréquentable. O n ne peut pas non plus aller dans un café du matin au soir car à 3 € le café, le revenu d’intégration sociale y passe !"

De ses aventures en rue, elle a eu l’envie d’écrire un livre: Être SDF pour les nuls. Dans ses notes, elle s’amuse à détailler ses bons plans, les lieux où se réfugier, et comment se débrouiller au quotidien. Elle et ses camarades tentent de garder espoir. Ils comptent sur des dons.