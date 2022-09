Somme-Leuze: l'Ardennais tacheté de brun est arrivé à Heure

Avec un cultivateur du coin, le projet d’éco-paturage a pris forme en juin dernier. Celui-ci rencontre à la fois des objectifs pédagogiques et écologiques, c’est pourquoi il a pu faire l’objet d’un subside à hauteur de 18 073 €. Une somme qui a contribué à clôturer la prairie, construire un abri, planter 50 mètres de haies, placer des panneaux didactiques et protéger les arbres fruitiers. La commune, elle, n’a déboursé que 2 000 €.

Devant les enfants, l’éleveur qui collabore au projet a présenté cette race qu’il connaît puisqu’il possède un troupeau d’une centaine de têtes. Ensuite, un conseiller de Natagriwal leur a décrit les bienfaits biologiques de ce projet établi dans un coin du village traversé par un ruisseau qui contribue au bon développement de la faune et de la flore. On y retrouve notamment des castors, des oiseaux ou encore des grenouilles… "Je voulais que les enfants soient conscients du service rendu par les animaux et la vocation des animaux par rapport à l’homme", nous confiait Vincent Monjoie. Et au signal donné par Vincent, les enfants ne se sont pas gênés pour lancer du pain aux moutons qui n’en ont fait qu’une bouchée.