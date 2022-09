La seule boulangerie du village obligée de fermer

Il estime que si le monde politique ne pose pas des limites et ne prend pas des décisions à la hauteur du "cataclysme dans lequel nous nous trouvons", il n’y aura bientôt plus aucune boulangerie ouverte en Belgique.

En toute transparence, le boulanger explique que début 2021, il payait 1 342 € par mois pour sa consommation d’électricité.

"Une boulangerie, au quotidien, c’est entre 14 heures et 17 heures d’utilisation du four et des machines, 24 heures sur 24 de chambre froide, 20 heures de lumières allumées…", calcule-t-il.

Début 2022, elle est passée à 1860€ par mois, soit 500 € d’augmentation couplés à la hausse des matières premières (farine, beurre, etc.), ce qui avait engendré une augmentation de 0,20 € du prix du pain.

« Pas une augmentation, un assassinat ! »

Il y a quelques jours, après un contrôle sur l’application de son fournisseur d’électricité, il dit avoir découvert avec stupeur une facture de régularisation estimée à 46 000 € et une réadaptation de ses acomptes mensuels fixée à 11 836 €. "Nous parlons bien de +500% de notre facture mensuelle d’électricité pour la même consommation. Si nous appliquons la même hausse à nos pains, votre carré blanc devrait être vendu 16,80 € pour permettre notre survie. C’est une aberration, ajoute-t-il. Ce n’est pas une augmentation, c’est un assassinat ! La fin d’une profession et des vies qui vont avec."

Boulanger depuis une vingtaine d’années, il se voit donc contraint d’interrompre son activité, à contrecœur bien sûr. "Vu la hausse honteuse du coût de l’électricité et l’inaction de notre gouvernement, nous sommes dans l’impossibilité de continuer à fonctionner."

Ce dimanche a donc marqué le dernier jour d’activité de la seule boulangerie du village. "Nous n’aurions jamais pensé vivre un jour pareil événement", conclut-il. Et ce ne sera malheureusement pas le seul à devoir prendre une telle décision.