Dix mille étudiants utilisent Pastel pour leurs notes d’univ

Unifs mi-figue mi-raisin

Pour développer la plateforme, le jeune Namurois tente de rallier les professeurs à sa cause en les incluant dans le processus de vérification des synthèses. Un badge estampillé "professeur" est prévu à cet effet dans le document. Mais de l’autre côté, on freine parfois des quatre fers. "Il y a l’argument de ceux qui ne viennent jamais en cours et profitent des synthèses. On leur répond que de tout temps les étudiants s’entraidaient, que ce qu’on apporte c’est de la pertinence par rapport aux contenus", explique le développeur.

Il y a quelques jours, Mallaury rencontrait Laurent Schumacher, vice-recteur à la formation de l’UNamur. "On connaissait le projet mais on ne voit toujours pas la nécessité pour une organisation d’intervenir dans le partage des synthèses d’étudiants et les implications que nous pourrions avoir ne sont pas claires. Dans quelle mesure devons-nous être une caution dans la validation de contenu ?", se questionne le vice-recteur.

Ajouté à cela, un certain nombre d’outils d’aide à la réussite sont déjà mis à la disposition des étudiants, initiés par les universités. Ce sont les "Learning management system (LMS)" où les étudiants peuvent retrouver des documents postés par les professeurs et leur poser des questions via un chat. "Pastel se situe dans une zone grise entre l’échange d’infos dans le modèle institutionnel et l’aide estudiantine indépendamment de l’institution", pointe le vice-recteur.

Elle coûte mais ne rapporte pas

À ce jour, la plateforme coûte de l’argent aux développeurs qui se retrouvent dans une situation ambivalente. Plus il y a d’utilisateurs, plus ça leur coûte de l’argent. Parallèlement, ils voudraient aussi élargir leur spectre. "C’est deux ou trois mille euros qu’on met de notre poche par année. On reste un but non lucratif. L’ambition, c’est continuer de financer pour ne pas juste mourir. Si on sent qu’on a le soutien des écoles sur lesquelles on est implanté, alors on pourra penser à se développer", note Mallaury Gérard. Dans un sondage réalisé par leurs soins, 80 à 90% des étudiants disent avoir gagné du temps pendant leurs blocus et ne pensaient pas réussir sans Pastel.

"Il n’y a pas une seule solution, certains étudiants sont plus intéressés par une méthode plutôt qu’une autre", conclura Laurent Schumacher.