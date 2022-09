Il est connu pour son rôle dans la Confrérie des quarteniers de la flamiche, dont il a été le Grand Maître, et aussi le fondateur de la chorale de cette confrérie. À ses heures, l’homme est surtout peintre.

Dernièrement, ce nonagénaire loin de faire son âge a présenté, à l’aide des organisateurs de Montmartre, une exposition de ses œuvres au Foyer du centre culturel.

Jean est un Mosan, ses toiles en témoignent. L’artiste est également peintre animalier. Il aime plus particulièrement représenter le gibier de nos régions, qu’il a la particularité de présenter en ami.

C’est bien plus beau quand c’est du Javaux

Dans son exposition, il a aussi mis aux cimaises quelques toiles évoquant sa confrérie. Car s’il aime la flamiche et ses quarteniers, Jean Javaux est avant tout un gourmet et un amateur de bon vin. Ce n’est pas un hasard si sa première exposition s’est organisée en 1972 à Anseremme, où il exploitait un restaurant, comme l’a rappelé Julien Barreau, président du CCD. De nombreuses autres ont suivi.

Second orateur à honorer Jean Javaux, Marc Navet. L’homme s’est prêté à l’exercice avec humour, en ami. "Car on ne parle jamais assez des qualités de ses amis." Marc Navet a souligné les qualités de peintre animalier du Dinantais. "Chaque plume, chaque sabot, chaque poil est rendu avec le plus grand soin. Et je suis sûr que tout le petit gibier de notre région, Jeannot l’a peint…" Et d’ajouter: rien n’est plus vivant que tes natures mortes ! Des villages alanguis sous la neige au sortir des sentiers qui tortillent, le quotidien d’un autre âge autour d’un vieux poêle qui grésille, des sous-bois, des fermes, des rochers et des ruines. De vieilles bâtisses ardennaises qui s’inclinent. C’est l’entièreté de notre patrimoine que Jean nous donne à voir. " Il termina ainsi et sous un sourire général de l’assemblée:: " la peinture à l’huile, c’est bien difficile mais c’est bien plus beau quand c’est du Javaux. "