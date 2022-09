Village des possibles à Malonne: la transition passe (aussi) par le fauchage manuel

Patricia, Nathalie et Dominique figurent parmi les inscrits à l’atelier de… fauchage manuel. Leur lieu de formation, c’est une prairie pentue, chez Martine Dejardin, du comité de pilotage de l’organisation, Malonne Transitionne. Chacun est venu avec sa motivation, avec ou sans expérience. Pour Patricia, l’envie de s’y mettre est venue lors d’un atelier de permaculture. Lorsqu’il était jeune, Dominique avait aidé son père à faucher. "J’ai un grand terrain, et j’aimerais le faucher, notamment pour éviter de tout tuer, comme c’est le cas lorsqu’on tond." Formatrice en permaculture, Nathalie insiste sur l’intérêt de cet outil, silencieux et, aussi, méditatif. "Mais il faut adopter le bon mouvement…"

Ce n’est pas le formateur qui la contredira. Habitant du même quartier, Théo Verdonck s’est véritablement pris de passion pour la faux il y a quelques années. Titulaire d’un master en néerlandais-français, d’un master pédagogique et… menuisier diplômé, il trouvait dommage que ses parents tondent une prairie, alors sans utilité véritable, avec une tondeuse thermique. "Je me suis renseigné sur la faux, explique-t-il. L’outil est respectueux de l’environnement, il ne recourt pas aux énergies fossiles, juste la force humaine, et il ne fait pas de bruit quand on l’utilise. Mon grand-père, qui était agriculteur, venait faucher cette prairie. Ça a du sens pour moi de reprendre le geste de mes aïeux, totalement perdu, alors qu’il a été répété pendant des siècles, jusque dans les années 60. Le mouvement a aussi quelque chose à voir avec la danse, et il y a un côté méditatif: il faut se concentrer sur le mouvement, dans le silence, on est attentif aux bruits de la nature, ce qui n’est pas possible avec un moteur thermique, un casque sur les oreilles. En utilisant cette faux, je me sens reconnecté à la terre et à ceux qui m’ont précédé."

Pour ses 22 ans, il a demandé à ses parents une faux comme cadeau d’anniversaire. Non sans étonnement de leur part… Une tentative pas très convaincante l’incitera à chercher une formation, qu’il trouvera auprès d’une ASBL limbourgeoise. "Mais garder le savoir pour moi seul aurait été dommage. C’est pourquoi je transmets volontiers ce savoir à ceux qui sont intéressés."

Ce qu’il a fait, avec méthode, ce dimanche. Au programme: réglage de l’outil ancestral, entraînement au mouvement, aiguisage de la lame, présentation des différents types de lame et bien sûr exercices. À voir la progression après les deux petites heures de l’atelier, l’objectif semble bien atteint.