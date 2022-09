Haute-Meuse: le lit du fleuve va accueillir 1 700 enfants

La proposition: inviter des classes (de la troisième primaire à la première secondaire) à descendre dans le lit du fleuve. Pas pour se balader "bêtement", mais pour apprendre. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’intérêt est grand. Les inscriptions ont été bouclées en quelques jours: 85 groupes d’une vingtaine d’enfants vont participer aux animations. Le maximum possible. Alors qu’il y a eu 120 sollicitations. Ça commence dès ce lundi, sous l’encadrement des animateurs du contrat de rivière, appuyés par l’ASBL "Empreintes", spécialisée dans l’éducation permanente.

Les rendez-vous sont donnés en cinq lieux, sur les 45 km concernés par le chômage de la Meuse, entre la frontière française et La Plante (Namur): Hastière, Anseremme, Yvoir, Godinne et Dave. Près des îles, là où les hauts-fonds se libèrent totalement.

Chasse aux crasses et aux intrus

Dans le lit du fleuve, les enfants ne subiront pas des explications purement théoriques. Tout partira de chasses aux animaux et aux objets qui leur seront proposées. Pour les objets, aucune surprise ; ils vont ramener bien des déchets. Leçon de choses. Après le fleuve, c’est la mer.

Quant à la faune, ils risquent de ramener pas mal de palourdes asiatiques. Elles tapissent littéralement le fond du fleuve. Il s’agit d’une espèce exotique aussi invasive qu’incontrôlable. Ces palourdes ont l’air bien inoffensives, mais Frédéric Mouchet l’explique, les conséquences ne sont pas négligeables. "Elles filtrent l’eau pour se nourrir. C’est pour cela que l’eau de la Meuse est plus claire, et semble plus propre". Problème: ces petits envahisseurs bouffent une sacrée masse de micro-organismes, au risque d’interférer dans la chaîne alimentaire de la faune indigène.

Il existe pas mal d’intrus dans la Meuse. Autre exemple: la moule zébrée. Ou encore les gobies, petits poissons présents en quantités phénoménales, dixit le coordinateur du contrat de rivière. Du coup, parmi les conséquences, on voit de moins en moins de gardons.

Ils vont en apprendre sur "leur" fleuve, les gosses, durant les trois prochaines semaines.

Milieu fragile

Question à Frédéric Mouchet, scrutateur avisé de la Meuse et de ses affluents: quel est l’état général de ces eaux de surface ? "On reste sur un fleuve très artificialisé. Globalement, la qualité des eaux s’est améliorée, ça va aussi mieux sur les affluents. Mais avec cette artificialisation, le bétonnage des berges, la nature a bien des difficultés à se défendre". Les possibilités d’amélioration de la situation se heurtent au cumul des agressions, dont certaines sont structurelles. Pour rappel, un fleuve, c’est vivant. Et très fragile.