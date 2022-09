Dinant: une patinoire « privée » de 200 m2

Bref, il faut se diversifier. L’installation d’une patinoire à Anseremme, c’est une première pour l’entreprise active dans le tourisme. Assez ambitieuse, puisqu’il sera possible de glisser sur 200 m2, dans un espace couvert d’un chapiteau.

« Notre empreinte sera quasiment nulle »

En pleine crise énergétique, ce n’est pas un peu fou ? Non, rétorque Olivier Pitance: "Il y a quatre ans, on a mis 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques. On consomme beaucoup en été, très peu en hiver. Globalement, même avec cette patinoire, notre empreinte carbone sera quasiment nulle. Avec nos panneaux, on a l’équivalent de ce qui peu alimenter sur un an une vingtaine de maisons particulières. On avait anticipé tout ça. Ça produit, même l’hiver".

L’ambition du patron de Dinant Évasion pour cet hiver ne s’arrête pas à la seule patinoire: il va y associer un restaurant éphémère. "On a essayé d’être originaux, en utilisant notre équipe horeca interne, avec des plats hivernaux typiques ou des sabres de viande. On proposera aussi des braseros comme à la chasse. Des billes de bois que l’on fait flamber autour desquelles on peut se réchauffer et sur lesquelles on fait fristouiller des produits locaux".

L’offre proposée à la rue du Vélodrome sera assez rare: beaucoup abandonnent l’idée d’une patinoire vu le contexte énergétique. Les pouvoirs publics en particulier, avec une exception notable du côté des féeries hivernales de Ciney (non sans de vives critiques dans l’opposition, notamment chez Écolo).

Olivier Pitance le répète: il se diversifie. L’entrée à la patinoire sera facturée à 8€ pour les adultes et 6 € pour les enfants (avec des formules pour les écoles). Ce sera tous les jours, du 22 octobre au 22 janvier. De 14h à 21h du lundi au jeudi, de 12h à 23h le vendredi et le samedi, et de 12h à 21h le dimanche.

Une patinoire dans le contexte actuel, il fallait oser.