Les 25 ans de l'orgue de Membre fêtés ce dimanche

Il est également lauréat du conservatoire royal de Mons où il obtient une licence en musique pour la direction chorale et un master spécialisé en écritures musicales classiques. Pour élargir son horizon musical, il suit des cours de clarinette, des cours de flûte à bec et de clavecin.

Actuellement, Sébastien enseigne l’orgue et la formation musicale en académie de musique (à Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, La Hulpe et Wavre). Il est titulaire des orgues de l’église de Bornival, organiste à la paroisse Saint-François d’Assise de Louvain-la-Neuve et joue également chez les Dominicains à Bruxelles.

Sébastien a dirigé l’ensemble vocal Cantando de Chaumont-Gistoux depuis sa fondation en 2022, ainsi que l’ensemble vocal Cantus Firmus de Wezembeek de septembre 2005 à juin 2014. Il se produit en concert comme chef, soliste ou continuiste au sein de petits ensembles.

Réservations: 061 50 00 30 (H. Lambert).