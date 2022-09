Il y a 50 ans, l’artiste namuroise Evelyne Axell disparaissait

À l’occasion des 50 ans de sa tragique disparition, le Delta à Namur projette sur grand écran un documentaire réalisé en 1978 par son époux, Jean Antoine, alors journaliste et réalisateur pour la RTBF. Une attention qui touche Philippe Axell, le fils du couple, qui réside aujourd’hui à Han-sur-Lesse. Il avait 15 ans lors du décès de sa maman. "Ça me fait super plaisir", souffle-t-il.

Le film diffusé dimanche dévoile le travail de l’étonnante plasticienne namuroise au travers d’interviews de proches. "On y découvre des amis artistes, des galeristes, des critiques d’art de son époque qui ne sont plus là aujourd’hui. Ce sont des témoignages exclusifs", souligne Philippe Axell.

Pas d’images, d’interviews, en tant que peintre

Il nourrit un regret : "On a beaucoup d’images de ma maman lorsqu’elle était actrice ou présentatrice à la télévision. Mais il n’y a aucune image d’elle en tant que peintre… alors que mon père faisait des films sur des artistes." Et d’ajouter : "Il n’existe aucune interview non plus alors que mon père interviewait des artistes comme Magritte ou Warhol."

Son papa ne se serait-il pas rendu compte du talent qu’il avait sous les yeux ? "Il doit y avoir de ça... Il ne la prenait peut-être pas au sérieux à l’époque. Et puis, c’était délicat pour lui de proposer un film sur sa femme." Trois mois après le décès tragique, Jean Antoine a convoqué une équipe de tournage, pour filmer l’atelier de son épouse, rue Tenbosch à Bruxelles (des images que l’on découvre dans le film de 1978). "C’était la seule chose qui témoignait de son activité. On y voit des fragments d’œuvres inachevées , des peintures, des morceaux de plexiglas..." Du matériel que Philippe Axell a conservé précieusement.

Éternelle insatisfaite

La description solaire, pleine de vie, d’Evelyne Axell dans le reportage ne correspond pas exactement aux souvenirs de son fils. "C’est une autre image de ma maman... Ce sont des témoignages de critiques d’art. Mon approche à moi est plus personnelle . C’est paradoxal, mais elle était éternellement insatisfaite, que ce soit en tant que comédienne, dans le théâtre, le cinéma, ou en tant que peintre. D’ailleurs, elle passait toujours à autre chose. En peinture, elle changeait chaque année de style. On définit sept périodes dans son œuvre, sept techniques différentes, sur 8 ans de peinture . Elle fourmillait d’idées." Il ajoute que, dans le privé, sa maman qui était très "douce et câline" avec lui, souffrait de solitude, son mari étant parti près de 9 mois par an. "Et quand il rentrait, il s’enfermait dans des salles de montage. On ressent cette solitude dans beaucoup de ses tableaux."