Dinant: Frédéric Lurquin, l'art de rassembler

Convaincu que l’art avait sa place à Dinant, l’esthète a, depuis ses débuts, tenté d’aiguiser le sens critique des Dinantais, "les emmener au-delà d’un simple “j’aime pas” face à un tableau". Ce travail éducatif a drainé de plus en plus de visiteurs dans sa galerie qui accueille aujourd’hui jusqu’à 3 000 personnes par exposition. La prochaine, consacrée à Jef Bertels, se tiendra du 22 octobre au 13 novembre. "Je reste dans des choses de lecture abordable pour un large public", précise-t-il.

Amener Montmartre à Dinant

Lancé en 1996 par le galeriste lui-même et quelques commerçants, DinantMontmartre a toujours eu pour ambition d’être un marchepied pour les artistes, dans le même esprit que sur la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Là-bas, les artistes peignent et croquent à même la rue. Cette dynamique entre le public et les artistes, il la voulait à Dinant. "Ça a permis à ceux qui ont persévéré de rentrer dans les galeries d’art. C’est gratifiant de voir ces gens évoluer au départ d’une manifestation toute simple. Ils ont pu profiter des retours des passants. C’est plus facile, plus vertueux, que de rester dans son atelier", exprime Frédéric Lurquin.

S’il est fier de ce que l’événement est devenu ? "Bien sûr !", dit-il sans hésitation. "La philosophie n’a jamais été perdue. Tous les dinantais viennent, se sentent bien, retrouvent leur ville après la saison touristique. C’est une atmosphère intimiste dans un lieu d’échange fabuleux", poursuit-il. Ce dimanche, la première chose qu’il fera sera d’aller retrouver les artistes qu’il a côtoyés par le passé et de découvrir les nouveaux arrivants, lui qui a remis la main à David Rivir à la présidence de l’association. "J’irai aussi soutenir la nouvelle équipe, parler avec eux de l’évolution de l’événement et de l’importance d’innover pour prospérer."