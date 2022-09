Le club d’engins volants basé à Honnay se porte bien, avec un nombre satisfaisant de membres et des installations de qualité.

Son responsable, Robert Henrotte, voudrait cependant davantage toucher les jeunes. "C’est difficile de les attirer, mais quand ils viennent, ils s’accrochent et prennent du plaisir", confie-t-il. Pour lui, l’aéromodélisme a de belles choses à apporter à celui qui veut un peu s’investir. On en apprend en matière d’électricité, de mécanique: "J’ai en mémoire l’histoire d’un jeune qui a été mordu par cette discipline à l’âge de 8 ans. Aujourd’hui, il est ingénieur et il reconnaît que l’aéromodélisme lui a apporté des choses. "

Pour accompagner les nouveaux, le club est équipé d’un dispositif de double commande des avions. On peut dès lors être suivi dans ses premiers pas par une personne plus expérimentée.

Pour leur journée portes ouvertes, les membres du club ont dû composer avec des rafales de vent. Vu les conditions, les planeurs sont restés au sol. "Les avions à ailes basses et qui ont de la puissance ne craignent pas ce temps", explique Robert Henrotte. Et d’indiquer que les personnes qui prennent les commandes sont des gens chevronnés: "On est loin d’une activité pour enfants."

Un avion de 5 m d’envergure

Parmi ces passionnés, beaucoup construisent leur propre machine. Ainsi Bernard Delhaye s’est lancé un beau défi: faire voler un gros coucou aux dimensions impressionnantes: 5 m d’envergure et 4,3 m de long. Il pèse 75 kg et a un moteur de 60 chevaux. Pour transporter son appareil, l’homme dispose d’un camion.

Faire voler la réplique du Baron rouge, combattant allemand de la Première Guerre mondiale, n’est pas vraiment difficile. Ce sont les étapes de décollage et d’atterrissage qui sont plus délicates. Au décollage, il faut 4 personnes pour manœuvrer l’engin. Pour l’atterrissage, il faut véritablement du doigté. "Il ne faut pas avoir de stress. On n’a pas droit à l’erreur", explique M. Delhaye. En se faisant plaisir, il veut également faire rêver les gens qui regardent le spectacle.

Bernard Delhaye, avec 50 ans de passion au compteur, a déjà réalisé 200 vols avec cet avion. Une passion qu’il partage désormais avec son fils

