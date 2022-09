Un lotissement de 59 maisons en projet

D’après la société, la population anhétoise se fait vieillissante et ses statistiques révèlent que 40% des Anhétois ont plus de 50 ans. Ce nouveau lotissement ne serait donc pas de trop dans le paysage anhétois. Pour attirer des jeunes. À noter que ce chiffre serait davantage lié à l’arrivée d’habitants d’autres communes qu’à un accroissement naturel.

Craintes à chaud

La réunion avait pour objectif d’établir le rapport d’incidence environnementale sur base des remarques et suggestions des habitants. Sont notamment passés en revue les aspects paysagers et humains du projet Matexi. Le terrain, idéalement situé en termes de mobilité, longe le RAVeL et est à moins de 3 km de la gare d’Yvoir. Naturellement, une voirie s’intégrerait au lotissement. À sens unique et partagée pour la mobilité piétonne et cycliste. Les habitants de la rue des Maquisards, prolongement de la rue du Petit Bois, s’attendent quant à eux à une plus forte affluence de véhicules. Mais ce qui les inquiète davantage, c’est l’évacuation des eaux usées qui sembleraient devoir passer par là. "Les tuyaux ne sont pas assez gros!", soulève un riverain. "Je ne suis pas contre le lotissement en lui-même mais il faut penser à ça", poursuit-il. L’évacuation des eaux de pluie sera un point d’attention tout aussi important à prendre en compte dans le rapport d’incidence. "Quand il pleut, l’eau suit le RAVeL et va sur la place communale", note une habitante. En effet, le terrain subit d’emblée une infiltration d’eau compliquée qui ne risque pas de s’arranger avec l’arrivée d’un projet de lotissement. Pour pallier ce problème, Matexi ambitionne la création d’un bassin d’orage à proximité du complexe sportif. Les eaux seront rejetées petit à petit dans le ruisseau voisin. Suffisant? L’assemblée n’est pas convaincue. "C’est le lotissement Baudoin qui va tout recevoir", craint un riverain pour qui il faudrait augmenter la taille du bassin en question.

Les habitants ont jusqu’au 4 octobre pour émettre leurs suggestions, soit un délai de 15 jours après la réunion préalable. Les courriers sont à adresser par mail au collège communal ( elise.viatour@anhee.be) et au demandeur ( noemy.tevel@matexi.be).