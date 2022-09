Un festival pour préparer le Namur de demain

Ce festival propose un "programme touffupour tous les goûts, tous les âges, et gratuit", selon l’échevine, avec plus de 60 activités réparties en trois lieux: place d’Armes, à la Bourse et au NID, basé à la Confluence. Parmi celles-ci: des conférences, ateliers, ciné-débats, jeux, stands didactiques, spectacles et une ambiance musicale. Le samedi, 45 producteurs locaux seront place d’Armes pour un marché des circuits courts en collaboration avec Paysans-Artisans. Le dimanche, une trentaine de stands d’associations y prendront leurs quartiers.

Invité vedette, le Britannique Rob Hopkins, initiateur du mouvement international des villes en transition, donnera une conférence le samedi à 19hà la Bourse: "Et si le pouvoir de changer le cours des choses était entre nos mains?". Le Belge Alain Peeters y donnera lui aussi une conférence sur l’agroécologie le samedi à 10h30.

Sensibiliser ludiquement

Parmi les rendez-vous, épinglons entre autres le ciné-débat proposé par la CAN autour du film Tandem local, où l’équipe du documentaire (qui sera présente le 16 octobre à 16h) parcourt la Belgique à vélo électrique à la rencontre des héros de notre alimentation, mais aussi une conférence et un atelier participatif "Région de Namur 100% renouvelable" proposés par la CEN. "On invite les participants à évaluer combien d’éoliennes ou de panneaux solaires il faudrait dans la région, à mesurer l’électricité et les carburants consommés, à découvrir comment diminuer les consommations d’énergie par la technologie et les comportements, etc.", indique Xavier Gillon, de la CEN et d’Émissions Zéro. De son côté le NID proposera des pièces de théâtre dont les spectacles En attendant la banquiseet Prête-moi ton NID, des jeux collaboratifs parmi lesquels le jeu interactif eNiDgmes, une soirée jeux de société dédiés à la durabilitéou encore une escape room "La dernière chance". "Axée sur les catastrophes naturelles, elle se penche sur les différentes façons d’apporter des réponses au changement climatique", relève Sandrine Antheunis, du NID.

Canopéa (ex Inter-Environnement Wallonie) proposera un atelier "Imaginons ensemble le monde de demain" et un débat sur l’aménagement du territoire. À cela s’ajouteront d’autres ateliers sur divers thèmes: la pasteurisation pour conserver les aliments, les conséquences écologiques de la digitalisation, l’empreinte environnementale du jeans, la fabrication d’unemarmite norvégienne pour réduire l’énergie, la saponification à froid, etc. Les organisateurs espèrent que cette 1reédition sera un succès, pour que demain, Namur et ses citoyens adoptent les gestes durables.

Programme et inscriptions aux ateliers: climat.namur.be.