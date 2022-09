Une voiture, conduite par un jeune habitant de Sambreville, âgé de 19 ans, a fini sa course dans l’arrière d’un camion porte-conteneurs.

La collision, violente, semble due à un mauvais jugement du conducteur sur la vitesse du camion.

Un important dispositif est descendu sur les lieux. La police de la route, poste d’Achêne, a dressé le constat. Les pompiers des postes de Ciney et Rochefort de la zone Dinaphi sont intervenus de même que le SMUR, une ambulance de Marche-en-Famenne et l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne.

Malheureusement, les secours n’ont rien pu faire pour le conducteur de la voiture qui a été tué sur le coup.

9eaccident mortel

Cet accident mortel, c’est le 9edepuis le début de l’année, sur le territoire de la zone de police (dont trois ont eu lieu sur la N4). Les N63 et N97 ont, elles, connu chacune un accident mortel.

On dénombre aussi un accident mortel de moto sur la route Ciney-Braibant, un autre sur la route Somme-Leuze-Durbuy et un autre encore entre Braibant et Spontin. Un cyclo a aussi trouvé la mort sur la route Ciney-Andenne. "En un an, on se rapproche des douze accidents mortels, comme voilà une dizaine d’années!", confiait le chef de zone, le commissaire-divisionnaire, Jean-Pierre Descy.