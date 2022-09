Deux ateliers collectifs d’aide à la construction de projets se tiendront le 27 septembre à Godinne et le 18 octobre à Onhaye. Il est aussi possible d’obtenir un soutien individualisé, une mise en réseau avec les acteurs locaux, de la visibilité au moyen de vidéos, par exemple, des formations et des visites de terrain.

Le jury qui procédera à la sélection est composé d’experts et de six citoyens tirés au sort (1 par commune). Le vote durera 30 jours. Les projets débuteront en mars, pour un an.

Infos au 0473/79.11.10 ou 0476/28.60.44.