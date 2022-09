Rachant du CHRNamur: accord en vue sur les pensions

Le rachat de l’actionnariat du Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse (CHRSM) par les mutualités socialiste et chrétienne est un dossier long et complexe, de ceux qui marqueront l’histoire hospitalière namuroise. Dans un futur proche, soit avant 2025, les hôpitaux publics d’Auvelais et de Namur devraient tomber dans les mains des deux mutualités précitées. La Province et le CPAS de Namur, au même titre que l’Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre discutent depuis plus d’un an avec les potentiels repreneurs pour la revente de leurs parts dans l’actionnariat de l’hôpital public. Le principal point bloquant du dossier concernait les pensions des statutaires. Les acteurs autour de la table doivent s’accorder sur le paiement dans les 70 prochaines années des cotisations de responsabilisation. Ces charges financières, calculées selon le nombre de statutaires actifs et pensionnés du CHR, étaient au cœur des discussions des 10 derniers mois. "Mais nous sommes proches d’un accord sur ce point-là, ce qui n’est pas une mince affaire" assure l’actuel président du CHR, Gilles Mouyard. Quelle part des cotisations de responsabilisation sera à charge des mutualités durant les septante prochaines années ? "secret des affaires" répond le président.