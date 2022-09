Ouvrier électrocuté: procès à refaire à Liège

Accusation grave s’il en est, une ou deux personnes auraient réactivé l’alimentation électrique dans la cabine, sans que l’électricien de maintenance n’en ait été informé. M. Berno aurait donc pris en main au moins un câble sous tension, certain qu’il n’était pas alimenté. Telle est la version des accusateurs.

Une grosse surprise

Le 10 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Charleroi avait condamné l’employeur et son assureur à verser à la veuve de la victime 1 euro provisionnel sur un dommage estimé provisoirement à 250 000 euros. Le condamné avait été reconnu coupable d’infractions sociales et surtout d’homicide involontaire mais avait bénéficié d’une suspension de peine. Son entreprise avait été mise hors de cause. Nettement insatisfaites de ce résultat, toutes les parties à la cause ont interjeté appel.

Et les juges montois leur ont, à tous, réservé une grosse surprise: le prévenu a été acquitté de l’homicide involontaire et sa suspension de peine a été confirmée. Son entreprise a vu aussi la confirmation de son acquittement. Du côté de la défense, représentée par Me Jean-Philippe Mayence, c’était le triomphe! De l’autre côté, les parties civiles étaient déboutées de toutes leurs prétentions…

Mais c’était compter sans l’opiniâtreté de la veuve et du procureur général de Mons qui se sont pourvus en cassation, avec succès. Me Nicolas Divry, l’avocat de la première, a en effet soulevé un vice juridique rédhibitoire et le procès devra recommencer devant la cour d’appel de Liège.