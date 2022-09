Namur: les 7 ans du Hang'Art, en octobre

Son anniversaire en est un, devenu au fil des années une coutume à la mi-octobre. Cette année, son traditionnel marché de créateurs et de créatrices s’articulera autour de l’image imprimée, qu’il s’agisse de gravures, d’illustrations, de photographies, d’objets imprimés, etc. Une trentaine d’artistes seront présents.

En parallèle, une exposition sera à admirer au Hang’Art. Il s’agit du résultat des 24 heures d’images, qui avait déjà fait l’objet d’une expo en avril au Delta. Organisé par le Hang’Art depuis 2016, l’événement réunit dans un même atelier une dizaine d’artistes travaillant autour de l’image. Ils et elles disposent comme son nom l’indique de 24 heures pour créer sur place au moins quatre images, chacun(e) avec ses techniques de prédilection. Un thème, un format et des couleurs leur sont imposés.

"Via la thématique de cet anniversaire, nous souhaitions réaffirmer les atouts et les différentes facettes de l’image imprimée. Elle n’existe pas que sur papier mais se décline de plusieurs façons, explique Gaëlle Defeyt, du Comptoir des ressources créatives (CRC), à l’initiative de l’événement. Le marché proposera entre autres de la sérigraphie sur t-shirt, des cartes postales, des badges, des stickers et des accessoires, ainsi que bien d’autres perles rares à offrir ou à exposer chez soi !"

Ce dimanche d’anniversaire sera aussi l’occasion de rencontrer des artistes dans leur atelier pour observer leur travail en temps réel, de prendre part à leurs workshops (L’Escargot proposera de la poésie, Croqueur d’Ames du bodypainting et des portraits et Imprimascrap proposera des démonstrations de machines typographiques) ou encore de franchir le pas de se faire tatouer puisque plusieurs artistes de tatouages permanents et éphémères seront de la partie. Le tout, dans une ambiance festive, musicale et conviviale avec un bar et des foodtrucks.

Adresse: route de Gembloux 500, Saint Servais. De 11h à 19h.