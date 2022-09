Namur: des employés pédalent 24h pour un défi solidaire

L’entreprise de construction avait lancé le défi solidaire à tous ses employés (du comptable à l’administrateur délégué en passant par le gestionnaire de chantier) de prendre part à ce défi solidaire dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. "Via notre partenaire Bicyclic, situé à Jambes, nous avons eu à prêter deux home trainers reliés à un écran, explique Camille Bousez, chargée de communication. Les participant(e)s pouvaient voir le nombre de kilomètres parcourus et ressentir les montées et les descentes comme s’ils/elles étaient sur une vraie route. Les participant(e)s se succédaient par tranches d’un quart d’heure à chaque fois. Celles-ci étaient un peu plus longues pendant la nuit. Ils étaient encouragés par leurs collègues et avaient droit à un ravitaillement sain comme lors d’une vraie course. On ne s’attendait pas à un tel engouement !"

Deux associations reçoivent 700 € chacune

Chaque kilomètre générait un euro. Au total, 1 400 km ont ainsi été comptabilisés, soit 1 400 € que se partagent deux associations actives dans la mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Il s’agit de Joëlettes sans frontières (Marche-en-Famenne), qui propose des balades, randonnées et courses à pied en joëlette en faveur des personnes porteuses d’un handicap, et de l’ASBL Cheveux au vent (Arlon), qui met en place environ 200 sorties par mois sur des vélos adaptés et partagés entre un ou deux copilote(s) qui n’ont pas ou plus la capacité de rouler seul (vieillesse, maladie, handicap, solitude…) et un pilote, qui est un proche ou un bénévole de l’association. "Nous souhaitions lier ce challenge à notre métier. Favoriser l’accessibilité des PMR est quelque chose qui nous tient à cœur dans le cadre du développement des villes, poursuit Camille Bousez. On travaille régulièrement avec Plain-Pied à Namur pour nous aider à concevoir des projets adaptés. Mais il s’agit d’un bureau d’études. On a donc trouvé des associations qui proposent des activités pour les PMR."

Vu l’enthousiasme et la bonne ambiance lors de cette première édition, l’entreprise et ses employés comptent réitérer ce défi solidaire l’année prochaine avec l’ambition de dépasser les 1 400 km.