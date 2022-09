Namur: des caméras pour contrôler l’accès des véhicules dans le piétonnier

Les règles d’accès, par contre, ne changent pas. Pour rappel, la zone piétonne est libre durant certaines tranches horaires (entre 5h et 7h30, entre 9h et 11h30 ainsi que de 17h30 à 20h), exclusivement pour le déchargement et le chargement. Le stationnement y est proscrit à tout moment. En dehors de ces plages de libre-accès, il faut donc bénéficier d’une autorisation pour circuler. Celle-ci est conditionnée par la plaque minéralogique.

Comment ça marche?

Lorsqu’un usager de la route approchera de l’entrée du périmètre, il se trouvera face à une caméra et un écran. Sur ce dernier apparaîtra un message indiquant si, oui ou non, son véhicule a le feu vert pour poursuivre.

Forcément, la technologie ANPR n’est pas une barrière physique et peut donc apparaître comme moins dissuasive. Si un conducteur ne disposant pas du droit d’entrer décide de malgré tout s’engager, il sera automatiquement mis à l’amende. Une sanction administrative d’un montant de 58 € suivra. Elle arrivera dans la boîte aux lettres du contrevenant.

Qu’est-ce que ça change pour les usagers?

Les riverains, les propriétaires d’un garage ou d’un emplacement situé dans le piétonnier (mais aussi sur la place Maurice Servais et dans la rue des Brasseurs, dans sa portion entre la rue Saintraint et la place Maurice Servais) et les sociétés autorisées doivent entreprendre les démarches pour conserver leurs droits d’accès. Les habitants ont la possibilité d’immuniser deux plaques d’immatriculation.

La Ville indique par ailleurs avoir été attentive à maintenir l’accès aux services à la population. "Un contact a été pris avec les sociétés de services (aides et soins à domicile, livraisons de repas, taxis…) afin de leur permettre de conserver les mêmes conditions d’accès."