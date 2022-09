L’Espace Dignité de Jambes contraint de fermer laissant des sans-abri dépourvus aux portes de l’hiver

En cause, l’ASBL Éduc’Actions & Dignité, qui gère ce lieu situé au 90 de la rue Mazy à Jambes, n’a plus d’argent dans ses caisses. "Occupés constamment par nos partages et nos idées pour aider les plus démunis, nous n’avons pas été suffisamment attentifs au fait que nous étions dans le rouge. Le conseil d’administration a tiré la sonnette d’alarme, explique Robert Bourgeois. L’Espace Dignité est un pan du travail de l’ASBL Éduc’Actions & Dignité mais nous développons plein d’autres actions solidaires en faveur des plus fragilisés. Fermer cet espace permet de ne pas mettre à mal toute l’ASBL."

L’association aurait dû bénéficier d’un million€ d’un donateur, ce qui n’a finalement pas été le cas. "Tout augmente et le monde des affaires devient de plus en plus difficile", commente notre interlocuteur, dépité. Résultat: deux équivalents temps plein se verront remettre leur C4 et deux autres à temps partiel ne verront pas leur contrat à durée déterminée renouvelé.

Ouvert le 18 novembre 2018, l’Espace Dignité allait donc célébrer ses quatre ans. En moyenne, quelque 70 bénéficiaires franchissent quotidiennement sa porte (ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 17h) en quête d’un peu de chaleur et de réconfort. "Il y a moins de monde le mardi, qui est spécifiquement réservé aux dames (25 personnes en moyenne), note Robert Bourgeois. On a déjà eu des pics jusqu’à 100 invités." Aux portes de l’hiver, c’est autant de personnes en situation précaire qui vont se retrouver dépourvues puisque l’Espace Dignité réduira la voilure dès le 3 octobre avant de fermer pour de bon fin novembre (elle espère en tout cas tenir jusque-là).

Ne pas baisser les bras

On se dirige donc vers une fermeture, sauf si… Robert Bourgeois refuse de s’avouer vaincu. "Si un maximum de monde consacrait rien qu’un euro à notre cause, ce serait déjà incroyable, espère-t-il en doux rêveur qu’il est. Si 150 000 personnes mettaient cette somme symbolique, cela nous permettrait d’obtenir la somme indispensable à la survie d’un accueil de qualité au sein de l’Espace Dignité, au moins jusqu’à la fin du prochain hiver."

Si les relations ont parfois été tendues avec les locataires et propriétaires du bâtiment de la rue Mazy, elles n’ont rien à voir cette fois, selon Robert Bourgeois, qui affirme avoir reçu du soutien des voisins proches.

Alors que les températures baissent de jour en jour, il imagine aussi que des initiatives solidaires locales pourraient se mettre en place pour aider à leur échelle les accidentés de la vie. Il remercie d’ores et déjà les personnes qui seraient sensibles au maintien de cet espace protégé, à l’abri du froid, riche en partages et en liens humains. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, en acceptant de laisser vivre (ou mourir) des personnes dans les rues de chez nous", conclut-il.

Le numéro de compte de l’ASBL Éduc’Actions & Dignité est le BE79 3601 0000 0033.