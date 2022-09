Un an plus tard, le 31 mai 2018, la commune répondait à un appel à projets Ecôbatis, visant à construire ou à rénover des bâtiments favorisant la convivialité et des lieux ouverts au public en utilisant des matériaux de réemploi et en recourant aux flières locales.

Le coût de cette réalisation s’élève à 338 000 € dont 80 000 € de subventions du gouvernement wallon et une participation de 65 000 € du centre culturel comprenant des subsides pour les équipements.

Inaugurée ce vendredi, cette nouvelle salle contient une scène intimiste où se produiront des artistes comédiens, des musiciens et chanteurs. Elle accueillera aussi les stages et ateliers créatifs proposés par le centre culturel pour les jeunes prodiges et les intiatives locales. Avec sa baie vitrée qui s’ouvre sur le jardin et le Wéry, le lieu pourra aussi accueillir des concerts pour les plaisirs de l’été.

Si la commune est initiatrice du projet, la gestion sera remise entre les mains du centre culturel.