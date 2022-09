Grand-Leez: Premiers coups de pelle pour le projet de regroupement des maisons de repos gembloutoises

En octobre dernier, le ministre Borsus (MR), au terme d’une nouvelle procédure administrative, a accordé un permis d’urbanisme. C’est sur cette base que les premiers coups de pelle ont été donnés en août. Et ce, même si un recours devant le Conseil d’État est toujours pendant.

Au sein du Conseil Public de l’Action Sociale (CPAS), cet élément est connu. Mais la décision d’avancer a tout de même été prise. "On ne pouvait plus se permettre d’attendre avant de débuter les travaux", justifie Isabelle Groessens (Écolo), présidente du CPAS.

Parmi les justifications avancées: la vétusté des locaux de la Charmille. Ceux-ci ne sont plus conformes aux normes de l’AViQ. À plusieurs reprises déjà, l’agrément dont bénéficient les lits de l’institution a été prolongé. Il est clair qu’il ne pourra pas l’être indéfiniment. "Le risque, c’est donc de perdre des lits publics sur Gembloux. Or, nous sommes les seuls à en proposer et le besoin est réel, commence Isabelle Groessens. D e plus avec la crise sanitaire, la question de la qualité de l’offre a aussi été posée. Nous avons besoin d’un tel accueil."

Bien que de nos jours, les alternatives aux maisons de repos et de soins sont de plus en plus nombreuses, la présidente du CPAS reste convaincue que l’offre doit être plurielle. Dans ce contexte, les lits en institution ont un avenir. Le taux d’occupation des maisons de repos gembloutoises en atteste. Celles-ci affichent complet et des listes d’attente existent.

Préserver les subsides

Autre facteur qui a poussé le conseil de l’action sociale à presser le pas: les finances. Pour mener à bien le projet de regroupement des maisons de repos, les autorités communales se sont vu accorder un subside de quelque 7 millions d’euros dans le cadre du plan Papy Boom mis en place pour la Région wallonne. Faute de commencer les travaux dans les temps impartis, cette enveloppe pourrait s’envoler. Un risque là encore impossible à prendre. Car compte tenu du contexte actuel, financer un tel projet sur fonds propres serait au mieux très complexe, mais plus vraisemblablement impossible.