Fernelmont: des vols en hélicoptère qui font du bruit

Pour animer sa traditionnelle brocante, qui se tiendra le dimanche 2 octobre, l’école libre de Franc-Waret fait donc cette proposition aérienne. Et ça passe mal.

"Quel message cela peut donner aux citoyens et aux enfants ?", se demande Philippe Lambert, conseiller Écolo qui parle d’une initiative "choquante". "Si tu as du fric, tu peux consommer, tu peux polluer."

L’élu de la minorité s’étonne que le collège ait donné son feu vert pour cette animation un peu à contre-courant, alors que tout le monde, commune comprise, s’apprête à fournir des efforts considérables pour réduire sa consommation énergétique. "Ce n’est pas une organisation de la commune et nous, on laisse la liberté totale aux associations, écoles, clubs sportifs", tranche d’emblée la bourgmestre. Christelle Plomteux reconnaît que cette idée n’est probablement pas la meilleure de l’année mais "pour eux, c’est aussi l’occasion de relancer la brocante, après deux années de Covid. Et dans le libre, il faut souvent gratter pour assurer le financement de l’école."

Le débat énergétique s’est fait aussi moins anecdotique. Suite à une question du conseiller EPF Philippe Rennotte, la majorité à énumérer les actions et projets pour tenter de réduire la facture. Et le choc à venir. "Pour le hall sportif, il y a un projet de chauffage avec une chaudière biomasse", confirme l’échevin Didier Delatte. "C’est en cours mais il y a un certain retard à cause des difficultés d’approvisionnement pour certaines pièces."

Fernelmont veut aussi se lancer dans un grand projet d’équipement en panneaux photovoltaïques aménagés sur les toits des écoles communes. La commune envisage de passer par une centrale d’achats à laquelle pourraient aussi se joindre les citoyens désireux d’investir dans ces techniques. Tout cela est déjà bien avancé mais il faut désormais concrétiser. Le temps presse.