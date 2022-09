Anhée : un dimanche à la ferme pour mieux s’alimenter

Visite du moulin, marché, conférences…

Les visiteurs pourront évidemment visiter la ferme de Grange, hôte de l’événement, et son moulin mais aussi tester les farines bio, produites sur place, autour d’un four à pain. Un marché de producteurs et artisans locaux se tiendra dans la cour de la ferme. Une grande variété de produits de la région y seront proposés: farine et pain, fruits et légumes, fromage, thé, savon, biscuits, etc.

Des miniconférences de trente minutes permettront à tous de débattre et d’apprendre à propos de l’alimentation durable et des moyens d’action dont disposent les citoyens. Les organisateurs ont également prévu des ateliers "Do it yourself", lors desquels il sera possible de mettre la main à la pâte. Enfants et adultes pourront, par exemple, s’essayer à la lactofermentation des légumes.

D’autres animations égayeront la journée, à l’instar de balades en calèche, d’une scène où deux groupes de musique dinantais se produiront et de séances de yoga. Une petite restauration et un bar sont également prévus, mettant à l’honneur des produits locaux et bio.

Plus d’informations sur www.reseau-radis.be/ferme-bio-en-fete-2022/ou sur la page Facebook de l’événement (« Ferme agroécologique et bio en fête »).

Réservations souhaitées mais pas obligatoires pour les ateliers et mini-conférences.

Possibilité de navettes, depuis les gares de Dinant et Yvoir, sur demande.