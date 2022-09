Accident sur l’E42

Jeudi, vers 8h30, un premier accident s’est produit sur l’E42 en direction de Mons à hauteur de Boignée. Ce dernier a engendré un second accident peu avant la sortie Spy. Une Skoda a aperçu trop tard un ralentissement et a embouti le petit camion la précédant. Heureusement les dégâts ne sont que matériels. Mais cela a rallongé les files en direction du Hainaut. Une équipe des pompiers de la zone Val de Sambre s’est rendue sur place avec une équipe de la WPR de Daussoulx pour dresser les constatations et régler le trafic s.g.