Le principe est simple: en arrivant, on signale que l’on désire profiter de cette énergie gratuite, car c’est offert par la maison. Pas besoin de sortir du câblage, les bornes sont équipées d’un "pistolet". Les restaurateurs passent un badge, et c’est parti, le temps de se rassasier. Il ne s’agit pas d’un système ultrarapide, pas d’une simple fiche non plus. En deux heures, une "full électrique" peut engranger 40% de l’énergie qu’elle peut stocker. Il en coûte aux gestionnaires de cette maison de bouche entre 5 et 15 € en moyenne par client branché. Mais les bénéfices sont là: c’est super… branché, et dixit Brice, cela attire un nouveau public, dans un établissement qui fonctionne par ailleurs fort bien depuis 7 ans. Julie ajoute que les bénéficiaires de ce service original "jouent le jeu". Traduction; pendant que leur auto est en charge, ils prennent un vrai repas, pas un en-cas avec un verre d’eau. Tout le monde s’y retrouve. Les restaurateurs, eux, font entrer l’électricité consommée dans leurs frais.

Au milieu d’un désert énergétique

L’idée leur est venue un peu par hasard. Quand Julie et Brice ont abandonné leur voiture thermique au profit d’une électrique, ils se sont rendu compte que dans la région, on ne trouve que très peu de bornes de rechargement. Comme ils habitent Morville (Florennes) et passent 14 heures par jours dans leur resto d’Onhaye, ils se sont dit qu’il valait mieux installer une connexion au réseau sur leur lieu de travail plutôt que chez eux. Logique. Puis, vu la pénurie d’endroits où faire le plein de courant dans le coin, ils ont décidé d’également investir pour leurs clients. Voilà comment ils ont installé deux bornes sur leur parking.

Belle publicité, ils se réjouissent de ce choix. Prochaine étape sans doute: placer des panneaux solaires pour réduire les coûts. Ils peuvent désormais l’envisager: ils étaient précédemment locataires du bâtiment, ils en sont propriétaire depuis une semaine. Il s’agit de l’ancienne maison communale d’Onhaye (lire par ailleurs).

La région manque de bornes de rechargement? Nous en avons eu une illustration ce mercredi, jour de fermeture du Walhère Roi. Alors que nous discutions avec les patrons, un Hollandais en Renault Zoé, presque à court d’électricité (il ne lui restait plus que 10 km d’autonomie), a demandé si Julie et Brice pouvaient le dépanner. Ils lui ont volontiers offert un peu de "jus", tandis que ce touriste racontait qu’aux Pays-Bas, des endroits où recharger, il y en a un peu partout. C.Q.F.D. Mais au moins à Onhaye, il a pu découvrir un système original qu’il s’est fait expliquer. Il pourra aller raconter chez ça chez lui!