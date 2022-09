La Sablière à Bouge: on fait moins trois

Deux immeubles rabotés d’un étage

Si le futur quartier se trouve amputé de trois logements par rapport à la demande initiale, c’est en raison d’une légère révision des gabarits. Deux buildings perdent ainsi un étage. Les constructions n’iront pas au-delà de deux étages, rehaussés d’un penthouse pour les plus volumineuses. Le demandeur précise qu’il entend ainsi profiter du relief du terrain.

Les immeubles les plus imposants seront situés du côté de la rue Saint-Luc et seront distants de 25 mètres des premières habitations existantes. Il est prévu un écran végétal pour préserver l’intimité des riverains.

Côté matériaux, la brique et le panneau en fibrociment ont été privilégiés. "La brique de teinte rouge-jaune inscrit un rappel des tonalités majoritairement présentes dans la rue Saint-Luc et associe la couleur du sable, subtile allusion à l’histoire du site", peut-on lire dans le dossier.

Autres modifications par rapport au premier projet: l’élargissement d’une zone piétonne centrale et la création d’un filet d’eau avec avaloirs le long des merlons de la placette du lotissement. "L’ensemble de ces modifications ont pour objectif d’éviter tout risque d’inondation par ruissellement", indique le demandeur.

Une salle, un commerce et une halle maraîchère

Outre le volet habitat, la Sablière intégrera des espaces communautaires et de services. On évoque une salle d’handi-escrime et d’activités de détente de 870 m2 (lire ci-dessous) et une zone de maraîchage. Toutes deux seront rétrocédées à la Ville de Namur, conformément au mécanisme de charges d’urbanisme imposées au promoteur.

Une surface commerciale (200 m2) et des espaces bureaux, services ou de co-accueil complètent la demande.

Mobilité et stationnement

Qui dit urbanisation, dit forcément adaptation en termes de voiries et de mobilité. Le quartier de la Sablière comprendra 176 emplacements de stationnement de type privé (dont 168 pour les logements) parmi lesquels 75 sont organisés en sous-sols, et 80 places publiques. 194 emplacements de stationnement privé pour les vélos seront aménagés ainsi que deux arceaux de huit places chacun.

Les usagers disposeront d’un réseau de voiries partagées (avec une vitesse limitée à 20 km/h). Un nouvel axe reliera la rue Saint-Luc à la rue de la Poteresse. "Cette nouvelle desserte se verra complétée par deux boucles de circulation intérieures au site permettant une urbanisation harmonieuse du terrain et un usage parcimonieux du site, explique le demandeur. Une place centrale animant l’ensemble du projet viendra ponctuer le tracé de la voirie principale. Ce lieu de centralité sera complété par un large espace vert de qualité prenant sa source depuis la partie de la futaie conservée et à laquelle s’ajouteront des aménagements paysagers."

Pour rappel, le projet de la Sablière avait obtenu un premier permis pour la dépollution et l’assainissement du site. Une troisième demande devrait concerner le solde de logements encore à réaliser.