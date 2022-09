La beauté des îles dans l’îlot wallon

Le miracle est d’abord technologique. Au commencement de l’histoire, il y a eu la magie de la radio, la fusion de la fréquence 106 FM avec le phénomène internet réduisant le monde à un village. Si le duo Kaori (un arbre tropical multiséculaire) promène ses deux guitares et voix chaudes sur les pavés de Namur, c’est parce que sa riche musique, mélange de reggae, bossa, swing et biguine, est un jour sortie du poste de radio Equinoxe. Venue d’îles et d’archipels du bout du monde, elle a parfumé Namur et, de ses accents jazzy, donné le vertige d’un voyage aux antipodes. Nous y voilà donc.

Thierry Folcher, Calédonien de Poindimié descendant du bagne, et Alexis Diawari, originaire d’un clan kanak de Canala, sont les auditeurs les plus lointains d’Equinoxe, en streaming. Forcément, ça fait honneur aux Namurois, et réciproquement. L’amitié s’est épanchée et l’avion a fait le reste. "Pour la 30esaison radiophonique d’Equinoxe, qui célèbre l’ouverture au monde, on a invité à Namurces deux auteurs-compositeurs interprètes, et ambassadeurs culturels de leur archipel", s’enthousiasme son président, Guy Carpiaux

À ciel ouvert

Ce dernier leur a ouvert les portes de la ville et concocté un tour de 8 concerts d’exception. Vendredi, Kaori, accompagné de Martine Tatiana Folcher, sa manager, a rencontré le bourgmestre de Namur Maxime Prévot. Il lui a offert une sculpture d’un geste coutumier censé chasser les mauvais esprits. Hommage en passant à la Francophonie, qu’il faut vaillamment défendre.

Hier, mercredi, ces deux visages chaleureux de la Nouvelle-Calédonie, et fabuleux musiciens, inséparables depuis 30 ans, ont donné un récital pour les professeurs et étudiants du conservatoire de Namur. Mardi soir, les convives de l’abbaye Notre-Dame Du Vivier de Marche-les-Dames leur ont réservé une tonitruante standing ovation. Partout où ils passent, ces deux artistes en chapeau, quintessence de l’insouciance, génèrent de la sympathie.

Cette mini-tournée namuroise de Kaori se nourrit de deux albums aux textes ciselés. Le dernier, À ciel ouvert, sorti en juillet 2019, baigne dans l’immense carte postale du Pacifique sud. Le premier, enregistré en 2016, Îles fortunées, propose un éventail de chansons modernes ciselées appelant à la fraternité universelle entre les peuples, délivrant un message de paix et d’unité à l’heure où certains Calédoniens militent pour l’indépendance de l’île. Sur ce magnifique "caillou", deux communautés coexistent: la souche française, provenant de familles d’anciens bagnards, et la souche canaque, mélanésienne, ce qui engendre parfois des tensions.

Du pèlerinage à la messe en wallon, Kaori s’est immergé dans l’ivresse des Fièsses. Ils se sont essayés au Bia-Bouquet. Ont été cités au brunch des ambassadeur. Après Namur, les voilà regonflés pour aller enregistrer leur 3ealbum à Paris.

Pour mieux les connaître, www.kaori-officiel.com