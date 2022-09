Namur: top départ d’une saison riche en émotions au Belvédère

Si l’ASBL Panama, qui fête ses 15 ans de gestion du site (voir ci-contre), a concocté un programme varié et équilibré pour 2022-2023, deux artistes hip-hop, Beka et Zes Switch, sont à l’affiche pour l’ouverture. Une manière pour l’association d’élargir son public-cible: "Nous avons la volonté d’attirer davantage de jeunes, voire de les impliquer dans l’organisation. Le plateau de ce vendredi s’adresse particulièrement à eux, dans un style musical qui leur parle", explique Philippe Gayet, un des administrateurs de Panama. Cette première soirée dédiée à la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui soutient l’ASBL, est gratuite.

Une programmation mixte et variée

La scène 100% féminine pour lancer sa saison témoigne de l’attention que Panama prête à la représentation féminine dans sa programmation. "On est, à peu de chose près, à 50-50. Ça s’est fait presque naturellement.", ajoute celui qui est aussi coordinateur de la Fête de la musique à Namur.

Le Belvédère se distingue aussi par la mixité des styles musicaux qui y sont joués. De ce point de vue, la nouvelle saison fera résonner le bâtiment de sons rock, pop, métal ou electro… pour une quarantaine de plateaux de septembre à juin.

Il y en aura pour tous les goûts et le public découvrira de nouveaux artistes, car la salle de concerts se veut aussi être un tremplin pour les locaux. "Nos plateaux se décomposent en plusieurs parties, avec une after-party. On essaye de trouver pour chaque soirée un équilibre entre les artistes locaux, qu’on place souvent en première partie, et ceux d’envergure nationale ou internationale", détaille Ph. Gayet.

Une soirée spéciale à cocher

Panama n’a pour le moment révélé que la programmation des trois prochains mois, voulant focaliser l’attention sur une date spéciale de son agenda. Le 12 novembre, l’association organisera une grande fête pour les 15 ans de son premier concert au Belvédère. Cette soirée d’anniversaire sera organisée en collaboration avec le Quasimorock, qui fête ses 30 ans. À cette occasion, vous pourrez entendre les Français de We hate you please die, le one-man band Big Horse et le groupe dinantais Jelly & Ice cream enflammer la citadelle de Namur. L’after sera quant à elle assurée par Stefke van Namen.

La programmation pour le début de saison du Belvédère est consultable sur belvedere-namur.be. Les billets sont disponibles en prévente en ligne, ou sur place le jour même.